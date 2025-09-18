عواملی که باعث تحقیر استقلال در آسیا شد/ تفاوت بازیکنان خارجی دو تیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا برابر الوصل 7 بر یک شکست خورد تا یکی از تلخ ترین باخت های فوتبال ایران را رقم بزنند و موجی از نارضایتی را بین هواداران و پیشکسوتان این باشگاه ایجاد کند.

خط دفاعی در استقلال وجود ندارد

هاشم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست سنگین استقلال برابر الوصل امارات در هفته اول لیگ سطح دو آسیا گفت : هیچ حرفی برای گفتن باقی نمانده و باید تاسف خورد بابت چنین بازی ضعیفی از تیم استقلال که در تاریخ این باشگاه بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: خط دفاعی در استقلال وجود ندارد و این حس بوجود آمده بود که الوصل در حال بازی با یک تیم درجه ۴ است. سیر نزولی استقلال به سرعت پیش می رود تا شاهد یک تیم بی برنامه و بی هدف باشیم و مشخص نیست که سرمربی آبی پوشان چه هدفی را برای ابن بازی ترسیم کرده بود. خط دفاع استقلال نیاز به تغییر اساسی دارد و با این شرایط بطور حتم استقلال موفق نخواهد شد .

فرق بازیکنان خارجی دو تیم مشخص شد

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف خارجی های استقلال گفت: دیدار برابر الوصل تفاوت آشکار بازیکنان خارجی را کاملا مشخص کرد و نشان داد که چه اختلاف شدیدی بین خارجی های دو تبم وجود دارد. خارجی های استقلال ضعیف و بدون هیچ گونه حرکت مثبت در زمین ولی بازیکنان خارجی الوصل دونده و جنگنده و کاملا آماده در زمین حضور داشتند و این یک درس برای مدیران فوتبال ماست که برای تکیه زدن به کرسی مدیریت با دلال ها کنار نیابند و هر بازیکن بی کیفیتی را جذب نکنند. بازیکنان خارجی استقلال یک حرکت مثبت هم نداشتند و بودن یا نبودنشان هیچ تاثیری در این دیدار نداشتند و تنها راه می‌رفتند و مثل هواداران دو تیم تماشاگر بودند.

ساپینتو چه جوابی خواهد داشت

کارشناس فوتبال با انتقاد شدید از عملکرد ساپینتو گفت: سرمربی استقلال باید پاسخگوی این شکست تحقیر آمیز باشد . او باید جوابگو باشد و توضیح دهد که اردوی ترکیه، تعطیلات لیگ و اردوی کیش چه دستاوردی برای استقلال داشته که ۷ گل در یک بازی دریافت می کند. چه تمریناتی تیم داشته و چه بدنسازی انجام شده که بازیکنان در زمین راه می‌رفتند و نتوانستند ۹۰ دقیقه مقابل حریف بجنگند.

مهاجم سابق استقلال تاکید کرد: الوصل ضعف های استقلال را کاملا نشان داد و حالا باید ببینیم چه توجیه ای برای ساپینتو باقی مانده و آیا او و همکارانش می توانند در چند روز باقی مانده تا دیدار برابر پیکان تیم را از لحاظ روحی و روانی و حتی فنی آماده کنند.

استقلال به یک دروازه بان بزرگ نیاز دارد

هاشم حیدری در پایان خاطر نشان کرد: به بدترین شکل مدیران استقلال با حسین حسینی کاپیتان استقلال برخورد کردند و او را کنار گذاشتند و یک دروازه بان سن بالا را آوردند و هیاهو به راه انداختن که او یکی از بهترین هاست اما حالا او یکی از نقاط ضعف استقلال شده و بازی نیست که دروازه اش باز شود. اگرچه خط بسیار ضعیف استقلال بیشتر از ادان مقصر است ولی گلر خارجی آبی پوشان هم بدون ضعف و ایراد نیست. استقلال باید هرچه زودتر یک دروازه بان بزرگ را به خدمت بگیرد تا یک رقابت سالم بین دو دروازه بان بوجود بیاید و در غیر این صورت باز هم باید شاهد خوردن گل های زیاد از دروازه بان پا به سن گذاشته استقلال باشیم.