بازیکن جنجالی تا پایان فصل در استقلال ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین سهرابیان و ابوالفضل جلالی دو مدافع تیم فوتبال استقلال که طی روزهای اخیر زمزمههایی درباره احتمال جدایی آنها به دلیل گذراندن خدمت مقدس سربازی مطرح شده بود، مشکلی برای همراهی تیم نخواهند داشت و تا پایان فصل در جمع شاگردان ساپینتو باقی میمانند.
این دو بازیکن که پیشتر گفته میشد از ابتدای مهرماه مشمول خدمت سربازی خواهند بود کارهای مربوط به معافیت تحصیلی خود را انجام دادهاند تا نگرانی بابت ترک تیم در نیمفصل رفع شود و استقلال بتواند با خیال راحت از آنها در ادامه مسابقات استفاده کند و بعید است حضور آنها در تیمهای نظامی مطرح شود.
پس از اشتباهات خط دفاع استقلال در دیدارهای اخیر برخی از هواداران خواستار جدایی سهرابیان از تیم شده بودند اما با این شرایط او و جلالی همچنان در لیست تیم خواهند بود و سرمربی فرصت دارد روی تجربه و هماهنگی آنها برای ثبات خط دفاعی حساب کند. همچنین این بازیکن پس از دیدار استقلال مقابل الوصل امارات که با شکست سنگین ۷ بر یک همراه بود، مصاحبهای با خبرنگاران انجام داد که منجر به احضار وی به کمیته انضباطی باشگاه استقلال شد.
استقلال در هفته چهارم لیگ برتر فردا یکشنبه ۳۰ شهریور به مصاف پیکان میرود و باید دید شاگردان ساپینتو میتوانند به دومین برد خود در لیگ برتر دست یابند یا خیر.
