  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

دلیل عدم بازگشت دو بازیکن خارجی استقلال به ایران چه بود؟

دو بازیکن تیم فوتبال استقلال در پایان بازی با الوصل در امارات ماندند و با کاروان این تیم راهی تهران نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۷ بر یک به سود نماینده امارات خاتمه یافت. پس از این بازی کاروان استقلال راهی تهران شد و آبی‌ها بامداد امروز از طریق فرودگاه مهرآباد وارد کشور شدند که یاسر آسانی و آنتونیو آدان در جمع بازیکنان استقلال نبودند.

طبق پیگیری خبرنگار مهر، عدم بازگشت این دو بازیکن صرفاً به دلیل پیگیری امور بانکی در کشور امارات بوده و این موضوع با هماهنگی کامل باشگاه صورت گرفته است و آنها برای دیدار با پیکان در هفته چهارم لیگ برتر مشکلی ندارند.

کد خبر 6593704
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

    • کامران IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      کل تیم همون جا می‌ماندند بهتر بود

