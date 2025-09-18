دلیل عدم بازگشت دو بازیکن خارجی استقلال به ایران چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۷ بر یک به سود نماینده امارات خاتمه یافت. پس از این بازی کاروان استقلال راهی تهران شد و آبی‌ها بامداد امروز از طریق فرودگاه مهرآباد وارد کشور شدند که یاسر آسانی و آنتونیو آدان در جمع بازیکنان استقلال نبودند.

طبق پیگیری خبرنگار مهر، عدم بازگشت این دو بازیکن صرفاً به دلیل پیگیری امور بانکی در کشور امارات بوده و این موضوع با هماهنگی کامل باشگاه صورت گرفته است و آنها برای دیدار با پیکان در هفته چهارم لیگ برتر مشکلی ندارند.