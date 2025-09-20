  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۰

دو بازیکن استقلال به دیدار با پیکان نمی‌رسند

دو بازیکن خط دفاعی تیم فوتبال استقلال نمی توانند در بازی با پیکان تیم خود را همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از تجربه دو شکست سنگین مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر و الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲، خود را برای دیدار حساس هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان آماده می‌کند. این مسابقه روز یکشنبه ۳۰ شهریور برگزار خواهد شد.

در این شرایط، رستم آشورماتوف و عارف غلامی، دو مدافع میانی تیم، همچنان دوران ریکاوری و بازگشت از مصدومیت را سپری می‌کنند و فردا در لیست استقلال حضور نخواهند داشت. بنابراین ساپینتو مجبور است همچنان روی گزینه‌های دیگر خط دفاعی از جمله عارف آقاسی و آرمین سهرابیان در کنار سامان فلاح حساب باز کند.

اشتباهات بازیکنان خط دفاعی استقلال انتقادات از ساپینتو را بالا برده است و سرمربی پرتغالی آبی‌ها همچنان برای تغییر در این پست باید منتظر بازگشت بازیکنان مصدوم بماند.

بهنام روان پاک

