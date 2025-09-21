  1. استانها
  2. فارس
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

کشتی‌گیر دارابی به مدال برنز جهانی رسید

کشتی‌گیر دارابی به مدال برنز جهانی رسید

داراب- محمد مهدی کشتکار کشتی گیر وزن ۶۳ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی به مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان در کرواسی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کشتکار کشتی گیر دارابی وزن ۶۳ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی به مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان در کرواسی رسید.

این کشتی گیر در مسابقه رده بندی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل امیلین از روسیه پیروز شد و به مدال برنز رسید.

کد خبر 6597150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها