به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کشتکار کشتی گیر دارابی وزن ۶۳ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی به مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان در کرواسی رسید.

این کشتی گیر در مسابقه رده بندی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل امیلین از روسیه پیروز شد و به مدال برنز رسید.