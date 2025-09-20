به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با اشاره به ارسال تجهیزات آموزشی به مدارس لرستان، اظهار داشت: عمده این تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی است.

وی گفت: پیش‌ازاین نیز تجهیزات ورزشی و بهداشتی از محل اعتبارات معاونت تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش تأمین و به مدارس ارسال شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: بخشی از فضای تربیتی مدارس بحث تجهیزات است و نهضت توسعه عدالت آموزشی علاوه بر تأکید بر احداث فضاهای آموزشی بر این امر تأکید دارد که امید است تجهیزات موردنیاز دانش‌آموزان و هنرستان‌های استان در این راستا تأمین شود.

سهرابی، ادامه داد: اولویت نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی، بهره‌برداری جایگزین مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر است که از مجموع ۱۷۰ مدرسه استان ۱۶۳ باب تحویل آموزش‌وپرورش شده است و هفت مدرسه دیگر نیز تا ۱۵ مهرماه جاری تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۵۰ درصددانش آموزان استان در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش هدایت تحصیلی شوند که باتوجه‌به اینکه استان در شرایط کمتر برخورداری از فضای صنعتی قرار دارد رغبت چندانی برای تحصیل در هنرستان‌ها وجود ندارد.