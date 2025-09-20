  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

۷ مدرسه کانکسی دیگر در لرستان تا ۱۵ مهرماه جمع‌آوری می‌شوند

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: هفت مدرسه کانکسی دیگر در این استان تا ۱۵ مهرماه جمع‌آوری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با اشاره به ارسال تجهیزات آموزشی به مدارس لرستان، اظهار داشت: عمده این تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی است.

وی گفت: پیش‌ازاین نیز تجهیزات ورزشی و بهداشتی از محل اعتبارات معاونت تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش تأمین و به مدارس ارسال شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: بخشی از فضای تربیتی مدارس بحث تجهیزات است و نهضت توسعه عدالت آموزشی علاوه بر تأکید بر احداث فضاهای آموزشی بر این امر تأکید دارد که امید است تجهیزات موردنیاز دانش‌آموزان و هنرستان‌های استان در این راستا تأمین شود.

سهرابی، ادامه داد: اولویت نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی، بهره‌برداری جایگزین مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر است که از مجموع ۱۷۰ مدرسه استان ۱۶۳ باب تحویل آموزش‌وپرورش شده است و هفت مدرسه دیگر نیز تا ۱۵ مهرماه جاری تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۵۰ درصددانش آموزان استان در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش هدایت تحصیلی شوند که باتوجه‌به اینکه استان در شرایط کمتر برخورداری از فضای صنعتی قرار دارد رغبت چندانی برای تحصیل در هنرستان‌ها وجود ندارد.

