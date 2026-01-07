به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه نهضت عدالت آموزشی با اشاره به اجرای گسترده سیاست «نهضت عدالت آموزشی» در استان، از تأمین کامل اعتبارات موردنیاز برای ارتقای کیفیت آموزش، حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و توسعه فضاهای آموزشی خبر داد و تأکید کرد هیچ دانشآموزی نباید به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند.
استاندار مازندران با بیان اینکه پوشش تحصیلی و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار از اولویتهای اصلی مدیریت استان است، گفت: در حوزه ارتقای آموزش، هر میزان اعتبار که نیاز باشد تأمین میشود و اجازه نخواهیم داد هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی از چرخه تحصیل خارج شود.
یونسی رستمی با اشاره به رایزنیهای انجامشده برای اختصاص کمکهزینه تحصیلی ویژه دانشآموزان کمبضاعت افزود: این حمایتها در کنار اجرای طرح ارتقای معدل، نقش مؤثری در افزایش کیفیت آموزشی و کاهش فاصلههای تحصیلی میان مناطق مختلف استان خواهد داشت.
وی همچنین به روند جمعآوری مدارس کانکسی و جایگزینی فضاهای آموزشی ایمن اشاره کرد و گفت: در بازدید پیشین از مدرسه مولوی نکا بر لزوم جمعآوری کانکسها تأکید شد که خوشبختانه این مهم محقق شده و عملیات ساخت مدرسه جدید با سرعت مناسبی در حال اجراست.
استاندار مازندران با تأکید بر تداوم این رویکرد تصریح کرد: بازسازی مدارس فرسوده، تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه فضاهای آموزشی از برنامههای جدی استان است و نهضت عدالت آموزشی با هدف ایمنسازی مدارس و ایجاد فرصتهای برابر تحصیلی با جدیت دنبال میشود.
