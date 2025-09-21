جاده سلامت جدید در بوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری شنبه شب در بازدید از حاشیه خیابان طالقانی در محله صلحآباد اظهار کرد: جاده سلامت ۲ بوشهر در این محدوده طراحی و ایجاد شود.
شهردار بوشهر افزود: بر این اساس مسیر جدید جاده سلامت از تقاطع غیرهمسطح سردار سلیمانی آغاز میشود و در امتداد خیابان طالقانی ادامه خواهد یافت.
وی تأکید کرد: لایحه مربوط به این طرح باید در کوتاهترین زمان ممکن آماده و به شورای اسلامی شهر ارسال شود تا پس از تصویب، زمینه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار فراهم شود.
شهردار بوشهر گفت: عملیات اجرایی این پروژه پس از طی مراحل قانونی میتواند پیش از پایان سال آغاز شود.
وی بیان کرد: جاده سلامت ۲ بهعنوان دومین پیادهراه ورزشی بوشهر، با هدف افزایش نشاط اجتماعی، عدالت در توسعه شهری، گسترش فضاهای عمومی و فراهمکردن بستری برای ورزش همگانی پیشبینی شده است.
