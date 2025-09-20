تظاهرات علیه نتانیاهو بار دیگر به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عبری، روز شنبه در تل‌آویو درگیری‌هایی میان پلیس رژیم صهیونیستی و معترضان ضد دولتی که به مراسم حزب لیکود یورش برده بودند، رخ داد.

همزمان، هزاران نفر در قدس به سمت منزل «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم اسرائیل حرکت کردند و با برگزاری راهپیمایی، خواستار توقف جنگ و آزادی اسرا شدند.

سران اپوزیسیون سازمانی برای ترسیم چارچوب کابینه آینده تشکیل دادند

در همین حال، چهار مقام سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی شامل «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون، «آویگدور لیبرمن»، رهبر حزب اسرائیل بیتنا (اسرائیل خانه ماست)، «گادی آیزنکوت»، ژنرال سابق ارتش اسرائیل و «یائیر غولان»، رهبر حزب دموکرات اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: تصمیم گرفته‌ایم سازمانی را برای تدوین سیاست‌های کلی کابینه آینده تشکیل دهیم.

آنها تأکید کردند: این سیاست‌های کلی شامل تعیین چارچوب خدمت نظامی و تثبیت هویت اسرائیل به‌عنوان یک رژیم یهودی، دموکراتیک و صهیونیستی خواهد بود.

رسانه اسرائیلی نیز از اعتراضات سراسری در سراسر سرزمین‌های اشغالی علیه نتانیاهو خبر داد.

یدیعوت آحارونوت، روزنامه چاپ اسرائیل در این باره نوشت: اعتراضاتی شنبه شب در سراسر اسرائیل آغاز شد و پلیس از پیشروی معترضان به سمت خانه نتانیاهو جلوگیری کرد.