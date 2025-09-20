  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

تظاهرات علیه نتانیاهو بار دیگر به خشونت کشیده شد

تظاهرات علیه نتانیاهو بار دیگر به خشونت کشیده شد

در ادامه اعتراضات در سرزمین های اشغالی، بار دیگر این تظاهرات با خشونت همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عبری، روز شنبه در تل‌آویو درگیری‌هایی میان پلیس رژیم صهیونیستی و معترضان ضد دولتی که به مراسم حزب لیکود یورش برده بودند، رخ داد.

همزمان، هزاران نفر در قدس به سمت منزل «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم اسرائیل حرکت کردند و با برگزاری راهپیمایی، خواستار توقف جنگ و آزادی اسرا شدند.

سران اپوزیسیون سازمانی برای ترسیم چارچوب کابینه آینده تشکیل دادند

در همین حال، چهار مقام سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی شامل «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون، «آویگدور لیبرمن»، رهبر حزب اسرائیل بیتنا (اسرائیل خانه ماست)، «گادی آیزنکوت»، ژنرال سابق ارتش اسرائیل و «یائیر غولان»، رهبر حزب دموکرات اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: تصمیم گرفته‌ایم سازمانی را برای تدوین سیاست‌های کلی کابینه آینده تشکیل دهیم.

آنها تأکید کردند: این سیاست‌های کلی شامل تعیین چارچوب خدمت نظامی و تثبیت هویت اسرائیل به‌عنوان یک رژیم یهودی، دموکراتیک و صهیونیستی خواهد بود.

رسانه اسرائیلی نیز از اعتراضات سراسری در سراسر سرزمین‌های اشغالی علیه نتانیاهو خبر داد.

یدیعوت آحارونوت، روزنامه چاپ اسرائیل در این باره نوشت: اعتراضاتی شنبه شب در سراسر اسرائیل آغاز شد و پلیس از پیشروی معترضان به سمت خانه نتانیاهو جلوگیری کرد.

کد خبر 6596037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها