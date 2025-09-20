روزنامه صهیونیستی: حماس فرو نپاشیده و حتی شکست هم نخورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های جنگی مقاومت، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت در گزارشی به قلم یوآف زیتون نویسنده صهیونیست تاکید کرد که حماس پس از گذشت تقریباً دو سال از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نه از نظر نظامی و نه از نظر سازمانی فرو نپاشیده و حتی شکست نخورده است.

وی افزود که این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی نیز این هفته اعلام کرد که هدف عملیات «ارابه‌های گیدئون ۲» شکست لشکر شهر غزه است، نه شکست کامل حماس.

بر اساس این گزارش نتانیاهو در آستانه آغاز حمله به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ بارها ادعا کرد که پیروزی بر حماس «در دسترس است»، او بارها این ادعای دروغین را در طول جنگ تکرار کرده است.

این روزنامه صهیونیستی می‌افزاید که تعداد دقیق مبارزان باقی مانده حماس در نوار غزه مشخص نیست، اما در شهر غزه که در حال حاضر با اشغالگری روبرو است، تخمین زده می‌شود که حدود ۲۵۰۰ مبارز وجود داشته باشد.

این گزارش تاکید کرد که ارزیابی ارتش رژیم صهیونیستی این است که حماس برای خود یک هدف محوری تعیین کرده و می‌خواهد در روزهای اول به آن دست یابد. این هدف به اسارت درآوردن نظامیان جدید شرکت کننده در این جنگ است.