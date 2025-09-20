واکنش حماس به استفاده تل آویو از ادوات مرگبار در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که استفاده ارتش اشغالگر صهیونیستی از خودروهای بمب‌گذاری شده در نوار غزه، که مملو از تن مواد منفجره بوده و به عمق محلات مسکونی فرستاده شده و منفجر می‌شوند تا بیشترین میزان تخریب و کشتار را به همراه داشته باشند، یک جنایت جنگی است که یک عملیات پاکسازی قومی تمام عیار به شمار می‌رود.

حماس در بیانیه‌ای افزود: سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه، انفجار حدود ۱۲۰ خودروی حامل صدها تن مواد منفجره در محلات شهر غزه را طی یک هفته ثبت کرده‌اند، که صحنه‌ای جنایتکارانه و بی‌سابقه در تاریخ بشریت است.

این جنبش تاکید کرد: جهان امروز شاهد جنایات هولناکی است که از سوی کابینه جنایتکار جنگی نتانیاهو، که تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است، انجام می‌شود. این جنایات شامل تلاش برای تخریب شهر غزه و آواره کردن ساکنان آن تحت فشار کشتار و بمباران، و استفاده از ابزارهای مختلف قتل و نسل‌کشی، از جمله خودروهای بمب‌گذاری شده است.

حماس در پایان تاکید کرد: ما تاکید می‌کنیم که جامعه بین‌المللی، کشورهای عربی و اسلامی، و نهادهای سازمان ملل باید خیلی فوری برای متوقف کردن این جنایات شرم‌آور اقدام کنند و گام‌های عملی برای بازداشتن جنایتکاران جنگی صهیونیست و پاسخگو کردن آن‌ها در قبال جنایاتی که علیه ملت ما و بشریت مرتکب شده‌اند، بردارند.

پیش از این نیز، سازمان دیده بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ارتش اشغالگر صهیونیستی روزانه به صورت میانگین ۱۷ خودروی بمب‌گذاری شده را در شهر غزه منفجر می‌کند که هر یک از آنها زلزله‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش در طول هفته گذشته، انفجار حدود ۱۲۰ خودروی بمب‌گذاری شده توسط ارتش صهیونیستی را با حدود ۸۴۰ تن مواد منفجره در میان محله‌های مسکونی شهر غزه مستند شده است.

این بیانیه می‌افزاید که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده حاوی ۶-۷ تن ماده منفجره «تی ان تی» تقریباً معادل انرژی آزاد شده توسط یک زلزله طبیعی به بزرگی ۳.۷ ریشتر است.

به نوشته این بیانیه انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده باعث لرزش شدید می‌شود که به ساختمان‌های واقع در فاصله چند کیلومتری از مرکز انفجار می‌رسد و درست مانند زلزله‌های طبیعی برای چند ثانیه ادامه می‌یابد.

این سازمان حقوق بشری می‌افزاید که استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده برای تخریب کامل محله‌های مسکونی در این حجم و سطح، جنایتی بی‌سابقه در تاریخ بشریت محسوب می‌شود.

به نوشته این گزارش تأثیر فاجعه‌بار خودروهای بمب‌گذاری شده تنها به تخریب مادی محدود نمی‌شود، بلکه به عنوان ابزاری برای ارعاب روانی غیرنظامیان به منظور آواره کردن اجباری آنها از مناطق مسکونی‌شان نیز استفاده می‌شود.

این بیانیه در پایان تاکید کرد که سستی جامعه جهانی و همدستی برخی از بازیگران آن، ارتش صهیونیستی را قادر ساخته تا آشکارا به جنایت تخریب شهر غزه ادامه دهد.