حجتالاسلام عظیم آسوده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسیبها، تبلیغات منفی، تغییر نگرشها و راهبردهای توسعه وقف باید بیش از گذشته مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: نیات واقفان نباید صرفاً به یک موضوع خاص محدود شود بلکه باید متناسب با نیازهای روز جامعه و اولویتهای دینی و اجتماعی مانند قرآن و جوانی جمعیت گسترش یابد.
مدیرکل اوقاف خراسان شمالی با اشاره به اینکه اجرای برخی برنامهها در مناسبتهای ملی و مذهبی میتواند در شناسایی و ترویج موقوفههای قرآنی مؤثر باشد، بیان کرد: تجاریسازی زمینهای مازاد مساجد در حاشیه اصلی شهرها توسط سرمایهگذاران میتواند گامی ارزشمند در ایجاد وقفهای قرآنی و پایدار باشد.
