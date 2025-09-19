حجت‌الاسلام سید مصطفی عظیمی‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاش و هم‌افزایی گروه‌های تبلیغی و جهادی، ۷۰۰ بسته کیف و نوشت‌افزار در مناطق محروم شهرستان میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

دبیر شورای هماهنگی گروه‌های تبلیغی، کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: دانش‌آموزان نیازمندان با همکاری معتمدین و فعالان فرهنگی در مناطق مختلف شناسایی و معرفی شدند.

وی بیان کرد: مناطق چاروسا و دیشموک، از جمله نقاط هدف این پویش حمایتی بودند تا دانش‌آموزان کم‌برخوردار با انگیزه و امید بیشتری سال تحصیلی را آغاز کنند

عظیمی‌مهر اقلام توزیع‌شده را شامل کیف، دفتر، مداد رنگی، تراش، پاک‌کن، مداد و سایر لوازم ضروری تحصیلی اعلام کرد و افزود: ارزش ریالی هر بسته ۷ میلیون ریال بوده است.

وی گفت: در این طرح، مؤسسه خیریه «میراث ماندگار» نیز نقش مؤثری ایفا کرده و از مجموع ۷ هزار بسته توزیع‌شده در سراسر کشور، ۷۰۰ بسته به شهرستان کهگیلویه اختصاص یافت.