به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا پیش از ظهر شنبه در دویست‌وهفتاد و پنجمین نشست از سلسله کرسی‌های آزاداندیشی با موضوع «گفتمان مقاومت» و دهمین جلسه تفسیر سوره فتح، خود با اشاره به اهمیت تفسیر سیاسی قرآن، گفت: در گذشته بیشتر تفاسیر قرآن کریم به ترجمه تحت‌اللفظی محدود می‌شد، اما انقلاب اسلامی بستر پیدایش رویکردهای نوین را فراهم کرد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نگاه سیاسی به قرآن است و برای درک جامع سوره‌هایی چون سوره فتح، باید جریان‌های سیاسی و اجتماعی نهفته در آیات را شناخت.

رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر با دسته‌بندی جریان‌های سیاسی سوره فتح اظهار داشت: نخستین و مهم‌ترین جریان، مؤمنین هستند؛ کسانی که با ایمان راسخ و وفاداری کامل به توحید، رهبری و نظام اسلامی پایبندند و ستون اصلی مقاومت به شمار می‌آیند.

وی افزود: جریان دوم، منافقین هستند افرادی که ظاهر و باطنشان یکسان نیست و با وجود ادعای همراهی، در پشت پرده با دشمنان همکاری می‌کنند و جریان سوم، مشرکین هستند که دشمنان آشکار حکومت اسلامی محسوب می‌شوند و همچون مشرکان مکه و برخی یهودیان عصر پیامبر (ص)، با تمام توان در برابر اسلام ایستادند و جریان چهارم نیز مخلفین معرفی شدند؛ کسانی که در میدان‌های سرنوشت‌ساز اجتماعی و نظامی حضور نمی‌یابند و به شهروندان غیرفعال تبدیل می‌شوند.

این استاد حوزه و دانشگاه بخش قابل توجهی از سخنان خود را به واکاوی جریان «مخلفین» بر اساس آیات ۱۱ تا ۱۶ سوره فتح اختصاص داد و گفت: این گروه با بهانه‌هایی همچون مشغله‌های اقتصادی، از همراهی در جبهه خودداری می‌کردند. مشکل اصلی آن‌ها، ضعف اعتقادی و عدم باور واقعی به قدرت خداوند و نصرت الهی بود.

وی ادامه داد: این افراد گمان می‌بردند پیامبر (ص) و مؤمنان از سفرهای جهادی بازنمی‌گردند و همین ذهنیت نادرست، نشانگر بی‌ایمانی و نفاق درونی آنان بود و قرآن کریم، نیت واقعی این گروه را آشکار می‌کند و آن‌ها را به عنوان جریان همسو با منافقین معرفی می‌کند؛ جریانی که هرچند ظاهراً مسلمان است، اما در بزنگاه‌های حساس جامعه اسلامی را تنها می‌گذارد.

مهاجرنیا در مقایسه دو جریان «مخلفین» و «مؤمنین»، بر ضرورت اتکای حکومت اسلامی به مؤمنان تأکید کرد و گفت: مؤمنین، شهروندان درجه یک نظام هستند و ثبات و توسعه جامعه بر پایه وفاداری و حضور آن‌ها شکل می‌گیرد.

وی افزود: در عصر حاضر، مفهوم دولت-ملت اقتضا می‌کند که اقلیت‌های دینی و حتی مخالفان نظام نیز حقوق شهروندی داشته باشند و با این حال، تکیه اصلی حکومت اسلامی باید بر جریان مؤمنین باشد؛ چرا که این گروه موتور محرکه جامعه، مدافع وحدت و عامل پیوند اجتماعی هستند.

این پژوهشگر مسائل سیاسی با تشریح ویژگی‌های برجسته مؤمنین در سوره فتح اظهار کرد: مؤمنین با آرامش قلبی، ایمان راسخ و بیعت صادقانه با خداوند شناخته می‌شوند. آن‌ها اهل ایثار و فداکاری‌اند، در برابر دشمنان سخت‌گیر و در میان خود مهربان و رحیم‌اند.

وی ادامه داد: مؤمنین اهل عبادت، رکوع و سجود هستند و معنویت را زیربنای مقاومت می‌دانند. آنان در مسیر حق دچار ترس نمی‌شوند و تعصبشان بر پایه تقواست نه جاهلیت. قرآن کریم در پایان سوره فتح رشد و استواری آنان را به گیاهی تشبیه می‌کند که از جوانه‌ای ضعیف به ساقه‌ای محکم تبدیل می‌شود و وعده مغفرت و پاداش عظیم الهی را دریافت می‌کند.