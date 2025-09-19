حریق ساختمان مسکونی در مرزداران؛ ۱۸ نفر نجات یافتند

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۰:۲۵ دقیقه صبح امروز وقوع آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اطلاع داده شد که بلافاصله چهار ایستگاه از جمله ایستگاه بانوان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل آتشسوزی یک ساختمان پنجطبقه ۱۰ واحدی بود که آتش در قسمت زیرزمین آن رخ داد. این بخش بهعنوان فضای ورزشی مورد استفاده قرار میگرفت اما مقدار زیادی لوازم منزل همچون مبل و میز و صندلی در آنجا نگهداری شده بود که دچار حریق شد و شعلهور بودن آن باعث تولید دود غلیظ و سرایت آن به طبقات بالایی شد.
ملکی ادامه داد: در راهپلههای منتهی به پشتبام نیز مقداری چوب و لوازم دیگر وجود داشت که باعث شد دود سریعتر به طبقات بالاتر منتقل شود و شرایط ناایمنی برای ساکنان ایجاد گردد. در همان دقایق اولیه فرمانده عملیات دستور داد کسی از واحدها خارج نشود و آتشنشانان با خاموشکردن حریق، تخلیه دود و ایمنسازی، موفق شدند ۱۸ نفر شامل ۱۰ مرد و ۸ زن را سالم از ساختمان خارج کنند و تحویل عوامل اورژانس دهند.
سخنگوی آتشنشانی تهران با اشاره به یک مورد ویژه گفت: یک نفر که ظاهراً مالک ساختمان بود، در آسانسور گرفتار شده بود. با توجه به اینکه هنگام آتشسوزی برقها قطع میشود و آسانسور از کار میافتد، احتمال محبوس شدن و به خطر افتادن جان افراد وجود دارد. خوشبختانه آتشنشانان به موقع متوجه حضور این فرد شدند و او را سریعاً خارج کرده و تحویل اورژانس دادند.
وی تاکید کرد: زیرزمین ساختمانها هر کاربری که دارند، نباید بهعنوان انبار لوازم قابل اشتعال مورد استفاده قرار گیرند، چرا که این موضوع میتواند در زمان بروز حادثه موجب تشدید آتشسوزی شود. همچنین راهپلهها محلی برای نگهداری وسایل نیست و باید همیشه پاکسازی شوند. نکته مهم دیگر این است که در زمان آتشسوزی به هیچ عنوان از آسانسور استفاده نشود، زیرا با قطع برق، آسانسور از کار میافتد و افراد در آن محبوس خواهند شد.
ملکی در پایان گفت: آتش خاموش و از گسترش بیشتر جلوگیری شد و محل به ساکنان و مالکان تحویل داده شد. نیروهای آتشنشانی نیز پس از ایمنسازی کامل تا دقایقی دیگر به ایستگاهها مراجعت میکنند.
نظر شما