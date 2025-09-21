به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد فرخ فال مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه در دومین گردهمایی و کارگاه تخصصی دانش افزایی امنای مالی و حسابداران واحدهای حوزوی سراسر کشور ابراز داشت: برگزاری این کارگاه تخصصی میتواند در مدیریت مالی و سیر تحولی و تکاملی تشکیلات سازمانی حوزههای علمیه کشور بسیار اثربخش باشد.
رئیس دستگاه بودجه دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه خطاب به امنای مالی و حسابداران واحدهای حوزوی سراسر کشور اظهار کرد: همه بزرگان حوزه این دغدغه را دارند که سازمان تشکیلاتی حوزه علمیه با صلابت و دقت وظایف خود را انجام دهد و این به دست شما محقق خواهد شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: مسئولیتها همیشگی نیستند، اما آن چیزی که این مسئولیتها را پایدار میکند، دقت در کار است.
وی افزود: امیرالمؤمنین علیهالسلام میفرماید «مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأمَانَةِ، وَ رَتَعَ فِی الْخِیَانَةِ وَ لَمْ یُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِینَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُلَّ وَ الْخِزْیَ» یعنی اگر شخصی در حفظ و به کار گیری امکاناتی که در اختیار عوامل مدیریتی و مسئولین قرار دارد کوچکترین سستی صورت دهد و خدایی نکرده این اموال به درستی مصرف نشوند، این شخص گمراهی و ننگ و انحراف از مسیر را بر خود حلال کرده است و این یک خسارت بزرگ در نظام مدیرت کشور است.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه ثمره کار حوزههای علمیه تبلیغ دین است، بیان داشت: ما در جایگاهی قرار گرفتیم که بخش زیادی از حیثیت و عزت اسلام و حاکمیت اسلامی به دست ماست.
وی مهاجرت پیامبر به مدینه را آغاز فعالیتهای حوزوی در اسلام عنوان کرد و ابراز داشت: اولین گروه تبلیغی را خود پیامبر آموزش دادند و ۶۰ نفر را به تبلیغ فرستادند که همه آنها به شهادت رسیدند، اما کار پیامبر تعطیل نشد و گروه بعدی را تعلیم دادند.
قائم مقام مدیر حوزههای علمیه در امور استانها افزود: فعالیتهای حوزوی سابقهای بیش از هزار سال دارند و ائمه معصومین در همه دورهها و در همه محدودیتها به تبلیغ دین مشغول بودهاند تا امروز که این مسئولیت بر عهده حوزههای علمیه قرار دارد. حفاظت از داراییها و منابع مالی، شفافیت در مصرف، رعایت قوانین و مقررات، پرهیز از اسراف و تلاش در جهت مصرف بهینه و به موقع منابع مالی، از دیگر توصیههای حجت الاسلام و المسلمین فرخفال به امنای مالی و حسابداران واحدهای حوزوی سراسر کشور بود.
