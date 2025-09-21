  1. اقتصاد
به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک ‌عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم و مستقیم در سامانه ارز تجاری پس از اصلاح به بانک های عامل ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۵۰۳۰۳‏/۰۴ مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ با اشاره به مفاد ماده «۳۴» دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران در خصوص تعیین میزان کارمزد خدمات عاملیت و کارگزاری بانک‌های عامل در سامانه ارز تجاری بند "الف" بخشنامه پیروی مذکور به شرح ذیل اصلاح، جایگزین و جهت اجرا ابلاغ شد:

"الف‏‏- کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود. "

محمدحسین سیف اللهی مقدم

