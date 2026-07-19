به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرا ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولد رقابت‌پذر و ارتقاء نظام مال کشور، تسهیلات به بخش کشاورزی حداقل معادل سهم این ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی پرداخت می شود. بر اساس آخرین اطلاعات رسمی سهم ﺑﺨﺶ کشاﻭﺭﺯی ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی به قیمت‌های جاری ۱۰.۸ درصد می‌باشد و این سهم مبنا عمل شبکه بانکی خواهد بود.

بر اساس این گزارش و پیرو بخشنامه شماره ۳۳۰۴۱۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۵ مورخ ۱۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۵ در خصوص پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی حداقل معادل سهم ﺑﺨﺶ کشاﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی و اعلام سهم مذکور توسط این بانک وفق تبصره ذل ماده (۵) «دستورالعمل اجرا ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولد رقابت‌پذر و ارتقاء نظام مال کشور»، این سهم بر اساس آخرین اطلاعات رسمی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری ۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.۱۰ درصد می‌باشد که طی بخشنامه شماره ۰۵/۹۲۸۶۵ مورخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵ جهت بهره‌برداری به شبکه بانکی ابلاغ شد و تا زمان ابلاغ رقم جدد، سهم ادشده مبنا عمل خواهد بود.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و معیشت جامعه، بانک ها موظفند مراتب را به قد تسرع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ابلاغ و بر حسن اجرا آن نظارت لازم به عمل آورند.