هشدار هواشناسی برای سرمازدگی محصولات کشاورزی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با انتشار هشدار سطح زرد کشاورزی اعلام کرد: بر اثر ریزش و ماندگاری هوای سرد، دمای هوا در سراسر استان بین ۳ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش مییابد. این شرایط از اواخر وقت یکشنبه ۳۰ شهریور آغاز و تا اواخر وقت پنجشنبه ۷ مهر ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، همه مناطق استان به ویژه شمال، شرق و غرب شامل شهرستانهایی چون آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، بویینمیاندشت، سمیرم، چادگان، چوپانان، خور و بیابانک، فریدونشهر، شاهینشهر، میمه، کاشان، کوهپایه، برخوار، نطنز، ورزنه و عسگران در معرض این سامانه قرار دارند.
هواشناسی استان اثرات این سامانه را افزایش مصرف حاملهای انرژی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال آسیب به صنعت کشاورزی و خطر سرمازدگی محصولات به ویژه در مناطق غرب، جنوب و ارتفاعات شمالی استان عنوان کرده است.
در این هشدار به کشاورزان و دامداران توصیه شده ضمن اجرای تدابیر حفاظتی برای محصولات حساس، نسبت به کنترل دمای گلخانهها و مرغداریها اقدام کنند و برداشت محصولات در مناطق سردسیر را پیش از فرارسیدن سرمای شدید انجام دهند.
نظر شما