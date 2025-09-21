فروش ۱۶۵ میلیاردی اموال تملیکی در خراسان جنوبی

محمد مراد قلی در گفتگو با مهر اظهارکرد: همچنین ۵۷۷ ردیف کالا به ارزش بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در پروندههای استرداد، انهدام و اعاده تعیین تکلیف شد.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی بیان کرد: ۵۶ ردیف کالا نیز به ارزش بیش از ۷۵ میلیارد ریال تحویل صاحبان آن شد.
وی گفت: واگذاری بیش از ۵۰۰ ردیف کالا به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال به سازمانهای حمایتی از جمله بهزیستی، زندانها و کمیته امداد و همچنین سازمانهای آموزشی و پرورشی را داشته ایم.
به گفته وی اعاده بیش از ۳۰۰ تن هیدروکربن به گمرک استان جهت تحویل به صاحبان کالا و تعیین تکلیف پروندههای سنواتی و معوق از جمله مهم ترین اقدامات است.
مراد قلی تاکید کرد: این اقدامات نشاندهنده تلاش مستمر اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی برای شفافیت در واگذاری اموال و تعیین تکلیف پروندهها است.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده، تمامی مراحل واگذاری و استرداد کالاها بهصورت قانونی و مطابق مقررات انجام شده و تلاش شده است تا فرآیندها با سرعت و دقت بالا صورت گیرد.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی تاکید کرد: این اداره همچنان شفافیت و تسریع در فرآیند واگذاری کالاها و تعیین تکلیف پروندههای معوق را سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد.
