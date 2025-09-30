مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اداره کل اموال تملیکی استان به موازات پیشرفت‌های سازمان مرکزی، توانسته است نقش‌آفرینی قابل توجهی در سطح استان داشته باشد، گفت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی در قم نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته و فرآیند تعیین تکلیف کالاها به شکل قابل قبول و اثربخش انجام می‌شود.

وی افزود: در حوزه حراج خرده‌فروشی و رساندن کالاها به ذی‌نفعان نهایی، استان قم پس از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد و این موفقیت حاصل تلاش مستمر کارکنان و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند در فرآیندهای فروش و مزایده است.

فراهانی با اشاره به عملکرد اداره کل اموال تملیکی در زمینه مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: این اداره کل تعامل خوبی با نهادهای حمایتی دارد و در زمینه محرومیت‌زدایی نیز اقدامات مؤثری انجام داده است که نشان‌دهنده پایبندی سازمان به رسالت اجتماعی خود است.

وی در ادامه به اهمیت هوشمندسازی فرآیندهای اقتصادی در سازمان اموال تملیکی پرداخت و تصریح کرد: با فعال شدن سامانه سیات و هوشمندسازی فرآیندهای مزایده، حراج و فروش کالا، شفافیت در تمامی مراحل اقتصادی به حداکثر رسیده است و ثبت اطلاعات به شکل الکترونیک، مستندسازی دقیق از لحظه کشف کالای قاچاق تا بازگشت آن به اقتصاد رسمی را امکان‌پذیر کرده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با بیان اینکه تسهیل، شفافیت و دقت در ثبت اطلاعات، از مهم‌ترین مزایای سامانه سیات است، گفت: این اقدامات نه تنها باعث شفافیت در فرآیندهای اقتصادی شده بلکه به افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد سازمان نیز کمک کرده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که سازمان اموال تملیکی با همان کیفیت در اجرای سامانه سیات، در حوزه انبارداری نوین و مدیریت کالاهای سریع‌الفساد نیز تحول و توسعه محسوس ایجاد کند و مسیر پیشرفت خود را در این حوزه نیز ادامه دهد.