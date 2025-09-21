روحانیون اهل سنت در هدایت فکری نسل جوان نقش کلیدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای شورای افتای شهرستان با تجلیل از نقش تاریخی و اثرگذار ماموستایان، اظهار کرد: روحانیون اهل سنت همواره در کنار هدایت دینی و مذهبی، سهم بسزایی در حفظ و گسترش فرهنگ و ادبیات کردی ایفا کرده‌اند و سرمایه‌های معنوی و فرهنگی جامعه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به تأثیرگذاری اجتماعی این قشر افزود: در شرایطی که نسل جوان در معرض هجمه‌های متعدد فرهنگی و رسانه‌ای قرار دارد، ماموستایان می‌توانند با بهره‌گیری از جایگاه اجتماعی و توان علمی خود، نقش مهمی در هدایت فکری و اعتقادی آنان ایفا کنند.

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت حفظ منزلت روحانیون اهل سنت تأکید کرد و گفت: لازم است مسئولان با برنامه‌ریزی اصولی، در راستای رفع دغدغه‌های این قشر تلاش کرده و زمینه تقویت نقش‌آفرینی آنان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورند.

سجادی در ادامه خاطرنشان کرد: دیدار با روحانیون اهل سنت همواره یکی از اولویت‌های مدیریتی شهرستان بوده و در تمامی سفرها به بخش‌ها و بازدیدها از روستاها، جلسات منظم با ماموستایان برگزار شده است.

وی گفت: آنان با شناخت دقیق از مسائل اجتماعی، مشورت‌های ارزشمندی در راستای حل مشکلات مردم ارائه داده‌اند.

فرماندار سنندج در پایان، ماموستایان را «همراهان همیشگی مردم در دین، فرهنگ و اجتماع» دانست و تصریح کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی روحانیون می‌تواند در تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای فرهنگی و حل مسائل شهرستان نقش‌آفرین باشد.