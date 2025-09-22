پریسا بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین برنامه‌های تیم ملی برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی اظهار کرد: اردوهای تیم ملی در حال برگزاری است و نفرات بر اساس رکورد و عملکرد اخیرشان در مسابقات به این اردو دعوت شده‌اند. در شرایط فعلی تمرکز ما بر موفقیت دوومیدانی‌کاران در بازی‌های کشورهای اسلامی است که آبان‌ماه به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد. خوشبختانه بانوان دوومیدانی نتایج خوبی گرفته‌اند و شرایط مطلوبی دارند؛ به همین دلیل امیدواریم تعداد بانوان اعزامی به این بازی‌ها نسبت به دوره گذشته بیشتر باشد. همان‌طور که می‌بینید در اردوهای تیم ملی نیز تعداد بانوان دعوت‌شده از مردان بیشتر است.

سرپرست نایب‌رئیسی بانوان فدراسیون دوومیدانی در خصوص نتایج احتمالی ایران در این بازی‌ها افزود: با قاطعیت نمی‌توان پیش‌بینی کرد ولی در دوره گذشته که به میزبانی قونیه برگزار شد یک مدال کسب کردیم. برای عربستان احتمال می‌دهیم سطح مسابقات بالاتر باشد با این حال شانس خود را برای کسب تا سه مدال در کاروان ایران قائل هستیم.

بهزادی ادامه داد: برای بازی‌های کشورهای اسلامی دیگر مسابقه رکوردگیری نخواهیم داشت. نتایج سه مرحله لیگ و عملکرد کلی ورزشکاران در اردوها ملاک هیئت اجرایی فدراسیون برای دعوت به اردو و اعزام به ریاض است.

وی درباره وضعیت فرزانه فصیحی تصریح کرد: قرار شد او برنامه‌های خود را به فدراسیون ارائه دهد تا در نهایت به یک تصمیم جمعی برسیم. فصیحی از دوومیدانی‌کاران خوب ایران است و دوست داریم موفقیت او را در میادین بین‌المللی ببینیم. آخرین بار که با او صحبت کردم گفت هدف اصلی‌اش آماده شدن برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویاست ولی درباره حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی قرار شد با هیئت اجرایی جلساتی برگزار شود و موارد لازم مورد بررسی قرار گیرد.

سرپرست نایب‌رئیسی بانوان فدراسیون درباره رقابت‌های لیگ گفت: لیگ امسال در سه مرحله به خوبی برگزار شد و خوشبختانه تیم‌های خوبی شرکت کردند. البته قبول داریم که سال گذشته تیم‌های مطرح‌تر و ملی‌پوشان بیشتری حاضر بودند. امسال بسیاری از باشگاه‌ها به دلیل شرایط اقتصادی عذرخواهی کردند و تصمیم گرفتند یا حضور نداشته باشند یا بیشتر روی دونده‌های بومی حساب کنند. به همین دلیل تعدادی از ملی‌پوشان شاخص پیشنهاد مناسب برای حضور در لیگ پیدا نکردند. دوست داشتیم لیگ بهتر باشد و در همین راستا جلسات زیادی برگزار کردیم؛ بسیاری از باشگاه‌ها قول داده‌اند سال آینده مانند همیشه حضوری پرثمر داشته باشند.

بهزادی در پاسخ به پرسشی درباره ریحانه مبینی و سهمیه مسابقات جهانی خاطرنشان کرد: مبینی در قهرمانی آسیا عملکرد خوبی داشت و تاریخ‌ساز شد. برای کسب سهمیه جهانی باید ورزشکاران از طریق رنکینگ جهانی اقدام کنند به همین دلیل فدراسیون برای اعزام ورزشکاران شانس‌دار به مسابقات برون‌مرزی برنامه‌ریزی کرد. در همین مسیر مسابقات قزاقستان برگزار شد و محمدرضا طیبی مدال طلا گرفت و سهمیه کسب کرد اما برای مبینی این اتفاق نیفتاد. قصد داشتیم او را به رویداد دیگری اعزام کنیم اما به دلیل درد ناحیه کمر و فرصت محدود این امکان فراهم نشد. می‌دانم که هدف مبینی حضور در بازی‌های آسیایی است و خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کند.