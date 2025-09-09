به گزارش خبرنگار مهر، بیستونهمین دوره لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور در حالی پیگیری شد که بار دیگر ضعفهای ساختاری و مدیریتی این رقابتها بر سر زبانها افتاد. لیگ امسال نهتنها نتوانست شور و شوقی تازه در میان ورزشکاران ایجاد کند بلکه در بسیاری از رشتهها و ردههای سنی با افت کیفیت محسوسی همراه بود. برگزاری کمرمق مسابقات، غیبت برخی تیمها و بینظمیهای آشکار باعث شد لیگ بیش از آنکه محلی برای کشف استعدادها یا رقابتی پرهیجان باشد به شکلی کمرونق و ناامیدکننده دنبال شود.
از سوی دیگر وضعیت مالی ملیپوشان حاضر در لیگ نیز تغییری نکرده است. قراردادهای امضا شده نهتنها نسبت به سالهای قبل افزایشی نداشتند بلکه در مواردی دقیقاً همان رقم گذشته تکرار شده است. این شرایط اقتصادی نابسامان بهطور طبیعی بر انگیزه ورزشکاران تأثیر گذاشته و شور تمرین و رقابت را کاهش داده است. بسیاری از قهرمانان کشور معتقدند که در نبود حمایتهای کافی نمیتوان انتظار داشت نتایج بزرگی در میادین بینالمللی رقم بخورد. در همین راستا انتقادها نسبت به مدیریت فدراسیون و بیتوجهی به نیازهای ورزشکاران هر روز جدیتر میشود. با این حال در دل همین شرایط دشوار برخی از ورزشکاران همچنان تلاش میکنند امید را زنده نگه دارند و برای موفقیتهای بیشتر بجنگند.
مهسا میرزاطبیبی رکورد دار پرش با نیزه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از قهرمانی در ماده پرش با نیزه در مرحله دوم بیستونهمین دوره مسابقات دوومیدانی باشگاههای کشور اظهار کرد: چند دوره است که با تیم دانشگاه آزاد در لیگ برتر حضور پیدا میکنم. خودم شرایطی داشتم که در دو مرحله ابتدایی مسابقات موفق به ثبت رکورد نشدم اما تلاش میکنم در ادامه رقابتها نمایش بهتری داشته باشم.
وی در ادامه درباره وضعیت تیمهای حاضر در لیگ گفت: تعداد دقیق تیمهای حاضر را نمیدانم ولی چون نفرات دوم و سوم پرش با نیزه از استان یزد بودند و در این مرحله حضور نداشتند به نظر میرسید تیم چادرملو در مرحله دوم غایب بوده است.
میرزاطبیبی درباره مسائل مالی لیگ عنوان کرد: قراردادهای ما در دوومیدانی همیشه پایین است. عددی هم که امسال دریافت کردم هیچ تفاوتی با رقم سال گذشته نداشت و دقیقاً همان مقدار بود.
وی در خصوص عدم حضور اسپانسرها در لیگ امسال تصریح کرد: معتقدم در این خصوص باشگاهها و فدراسیون بهتر میتوانند اظهار نظر کنند. خیلی مشتاق نیستم در این زمینه نظری بدهم.
او درباره چالشهایی که امسال در رقابتهای لیگ تجربه کرده است خاطرنشان کرد: در مجموع برای امسال شرایط متفاوتی داشتم. نیزه جدید سفارش داده بودم اما به دلیل شرایط اخیر کشور این ابزار به دستم نرسید. دوست داشتم عملکرد بهتری داشته باشم. بدن آمادهای دارم و میخواهم پیشرفت بیشتری داشته باشم.
این دختر ملی پوش دوومیدانی ایران در پاسخ به پرسشی درباره آینده دوومیدانی بانوان گفت: دختران واقعاً عملکرد خوبی دارند. در قهرمانی آسیای اخیر چهار دختر اعزام شدند و یک مدال طلا گرفتیم. اگر مقایسه کنیم دختران ما در سطح آسیا حرفی برای گفتن دارند و اگر حمایت شویم شانس درخشش در مسابقات پیشرو را خواهیم داشت. در سالهای گذشته در قهرمانی آسیا ۴.۱۰ متر پریدم که رکورد خوبی بود. اگر حمایت شویم میتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم. متأسفانه در اعزامهای کمیته ملی المپیک تمرکز همیشه روی مدالآوری است به همین دلیل معتقدم حق بانوان در اعزامها نادیده گرفته میشود.
این ملیپوش جوان در پایان افزود: فکر میکنم دیگر زمان کسب تجربه برای من گذشته است. من اولین دختری هستم که در ایران پرش با نیزه را آغاز کردم. دوره گذشته در بازیهای کشورهای اسلامی شرکت کردم و چهارم شدم. اگر فدراسیون حمایت کند و خودم هم آمادهتر شوم روی کاغذ مدال من در این مسابقات قطعی است اما معتقدم این کافی نیست و باید بیشتر تلاش کنم. در کنار آن نیازمند حمایت خوب فدراسیون هستیم. فدراسیون باید نگاه مثبتی به اعزام تیم بانوان داشته باشد.
