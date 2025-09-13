پرتابگر وزنه ایران از صعود به مرحله نهایی مسابقات جهانی بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طیبی نماینده دو و میدانی ایران که به بیستمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان (۲۰۲۵ توکیو) اعزام شده است، صبح امروز (شنبه ۲۲ شهریور) در گروه A دور مقدماتی پرتاب وزنه با پرتابی به طول ۱۹.۸۵ متر متوقف شد و از صعود به مرحله نهایی بازماند.

طیبی در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا (۲۰۲۵ گومی کره جنوبی) به مدال طلا دست یافته بود.

در این رقابت ۳۶ شرکت کننده منتخب از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۲ ورزشکار با بهترین رکوردهای دور مقدماتی راهی فینال شدند.