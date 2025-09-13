  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

پرتابگر وزنه ایران از صعود به مرحله نهایی مسابقات جهانی بازماند

پرتابگر وزنه ایران از صعود به مرحله نهایی مسابقات جهانی بازماند

محمدرضا طیبی در دور مقدماتی پرتاب وزنه رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان متوقف شد و از صعود به مرحله نهایی این رقابت ها بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طیبی نماینده دو و میدانی ایران که به بیستمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان (۲۰۲۵ توکیو) اعزام شده است، صبح امروز (شنبه ۲۲ شهریور) در گروه A دور مقدماتی پرتاب وزنه با پرتابی به طول ۱۹.۸۵ متر متوقف شد و از صعود به مرحله نهایی بازماند.

طیبی در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا (۲۰۲۵ گومی کره جنوبی) به مدال طلا دست یافته بود.

در این رقابت ۳۶ شرکت کننده منتخب از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۲ ورزشکار با بهترین رکوردهای دور مقدماتی راهی فینال شدند.

کد خبر 6587656
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها