۱۲۲ شیء تاریخی دوران سلوکی تا قاجار در همدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده ظهر یکشنبه با اشاره به کشف اشیا متعلق به دورههای سلوکی، اشکانی، اسلامی و قاجار اظهار کرد: طی شش ماه گذشته، ۱۲۲ قلم شیء تاریخی و فرهنگی شامل ۵۲ قلم اصل و ۷۰ قلم بدلی در استان همدان کشف و ضبط شده است.
وی افزود: در این مدت، ۲۱ نفر در ارتباط با جرایم مرتبط با میراثفرهنگی دستگیر شدند و در عملیات مشترک با فراجا، چهار دستگاه فلزیاب و متعلقات آن، سه دستگاه خودروی سواری، یک قبضه سلاح کمری به همراه مهمات و یک دستگاه شوکر توقیف شد.
مدیرکل میراثفرهنگی همدان ادامه داد: با جلب همکاری و اقناع دارندگان اشیای تاریخی، هفت قلم شیء از دورههای مختلف به صورت داوطلبانه به یگان حفاظت تحویل داده شد.
به گفته معصومعلیزاده، رصد فضای مجازی نیز منجر به کشف یک مورد حفاری غیرمجاز در بازار همدان و دستگیری سه متهم شد که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارجاع شدند.
وی از شهروندان خواست گزارشهای مربوط به تخلفات در حوزه میراثفرهنگی را از طریق سامانه کشوری ۰۹۶۶۲ یا شماره تلفن یگان حفاظت استان به اطلاع برسانند و افزود: مشارکت مردمی و تحویل داوطلبانه آثار تاریخی نشاندهنده حساسیت همدانیها نسبت به صیانت از هویت فرهنگی و میراث گذشتگان است، هرچند ضرورت نهادینهسازی این فرهنگ همچنان وجود دارد.
