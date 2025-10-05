  1. هنر
  2. تئاتر
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

۲ نمایش کودک در فرهنگسرای نیاوران به صحنه می‌روند

۲ نمایش کودک در فرهنگسرای نیاوران به صحنه می‌روند

همزمان با روز ملی کودک نمایش «جادوی روز تولد» و کنسرت نمایش «برگ خزون» در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، همزمان با فرارسیدن روز ملی کودک، نمایش «جادوی روز تولد» به کارگردانی عطا مقیمی و کنسرت نمایش «برگ خزون» به کارگردانی آوا توکلی در فرهنگسرای نیاوران به صحنه می‌روند.

نمایش «جادوی روز تولد» ویژه کودکان، به نویسندگی و کارگردانی عطا مقیمی از پنجشنبه هفدهم مهر، روزهای پایانی هفته (چهارشنبه تا جمعه) از ساعت ۱۷، در سالن خزر فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود.

عطا مقیمی تهیه کننده، طراح و کارگردان، کیومرث قنبری‌آذر و سپیده دبیری نویسندگان، فرید نوایی آهنگساز، علی ساسانی‌نژاد طراح صحنه، ریحون شکری طراح لباس و نسا جبین‌پور، نگین تقوی‌راد، احمد خیرآبادی، رضا نعمتیان، الهه تنهایی، لیلا ارجمندپیوند، نوشین سرکوبی، مصطفی ایزدی، امیرحسین گلکار و عطا مقیمی بازیگران این نمایش هستند.

آریانا شخصیت اصلی داستان، دختربچه‌ای خلاق و خیال‌پرداز است که به ساختن و تعمیر وسایل خانگی علاقه دارد. در روز تولدش، آرزوی صحبت با لوازم خانگی را می‌کند و ناگهان این آرزو به حقیقت می‌پیوندد. وسایل مختلف مانند یخچال، لباسشویی و جاروبرقی با شخصیت‌هایی متفاوت وارد نمایش می‌شوند.

همچنین کنسرت نمایش «برگ خزون» به کارگردانی و نویسندگی آوا توکلی، دوباره در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود. این برنامه که ماه گذشته نیز در همین مجموعه اجرا شد و با استقبال مخاطبان همراه بود، مجدداً و همزمان با روز ملی کودک چهارشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.

«برگ خزون»، تلفیقی از موسیقی سنتی و کلاسیک، همراه با اجرای حرکات فرم است و در آن کنجکاوی‌های دختر ۱۵ ساله‌ای به نام باران، برای دانستن حقیقت زندگی در هفت پرده و در فضای سوررئال به نمایش در می‌آید. باران، در طی این مسیر با صحنه‌های ترس، هیجان و شادی مواجه می‌شود.

آوا توکلی نویسنده و کارگردان، پوریا بهدادنیا تهیه کننده و مدیر تولید، شیما توکلی مشاور هنری، حامد ‌کاظمی خواننده و آکادمی ملودی آوا مجری طرح این کنسرت‌نمایش هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش‌ها می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6612416
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها