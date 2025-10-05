به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، همزمان با فرارسیدن روز ملی کودک، نمایش «جادوی روز تولد» به کارگردانی عطا مقیمی و کنسرت نمایش «برگ خزون» به کارگردانی آوا توکلی در فرهنگسرای نیاوران به صحنه می‌روند.

نمایش «جادوی روز تولد» ویژه کودکان، به نویسندگی و کارگردانی عطا مقیمی از پنجشنبه هفدهم مهر، روزهای پایانی هفته (چهارشنبه تا جمعه) از ساعت ۱۷، در سالن خزر فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود.

عطا مقیمی تهیه کننده، طراح و کارگردان، کیومرث قنبری‌آذر و سپیده دبیری نویسندگان، فرید نوایی آهنگساز، علی ساسانی‌نژاد طراح صحنه، ریحون شکری طراح لباس و نسا جبین‌پور، نگین تقوی‌راد، احمد خیرآبادی، رضا نعمتیان، الهه تنهایی، لیلا ارجمندپیوند، نوشین سرکوبی، مصطفی ایزدی، امیرحسین گلکار و عطا مقیمی بازیگران این نمایش هستند.

آریانا شخصیت اصلی داستان، دختربچه‌ای خلاق و خیال‌پرداز است که به ساختن و تعمیر وسایل خانگی علاقه دارد. در روز تولدش، آرزوی صحبت با لوازم خانگی را می‌کند و ناگهان این آرزو به حقیقت می‌پیوندد. وسایل مختلف مانند یخچال، لباسشویی و جاروبرقی با شخصیت‌هایی متفاوت وارد نمایش می‌شوند.

همچنین کنسرت نمایش «برگ خزون» به کارگردانی و نویسندگی آوا توکلی، دوباره در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود. این برنامه که ماه گذشته نیز در همین مجموعه اجرا شد و با استقبال مخاطبان همراه بود، مجدداً و همزمان با روز ملی کودک چهارشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.

«برگ خزون»، تلفیقی از موسیقی سنتی و کلاسیک، همراه با اجرای حرکات فرم است و در آن کنجکاوی‌های دختر ۱۵ ساله‌ای به نام باران، برای دانستن حقیقت زندگی در هفت پرده و در فضای سوررئال به نمایش در می‌آید. باران، در طی این مسیر با صحنه‌های ترس، هیجان و شادی مواجه می‌شود.

آوا توکلی نویسنده و کارگردان، پوریا بهدادنیا تهیه کننده و مدیر تولید، شیما توکلی مشاور هنری، حامد ‌کاظمی خواننده و آکادمی ملودی آوا مجری طرح این کنسرت‌نمایش هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش‌ها می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.