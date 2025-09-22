ریزش قیمت طلا، خریداران هیجانی را نقره داغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بازار طلای ایران در مسیری نزولی حرکت کرد و اغلب اقلام طلا و سکه با کاهش قیمت مواجه شدند.

این افت که در پی تعدیل نرخ دلار در بازار آزاد و کاهش هیجان خرید رقم خورد، از اولین دقایق معاملات امروز تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه داشت و سبب شد قیمت‌ها از سقف‌های روزانه فاصله بگیرند.

افت قیمت‌ها هم‌زمان با کاهش تقاضا

طلای ۱۸ عیار که صبح امروز در سقف ۹,۶۸۱,۴۰۰ تومان معامله شده بود، در ادامه مسیر نزولی گرفت و با ثبت کف ۹,۴۳۵,۵۰۰ تومان، در نهایت با کاهش ۲۳۶,۲۰۰ تومان (۲.۵ درصد) به ۹,۴۳۸,۰۰۰ تومان رسید.

طلای ۲۴ عیار نیز در محدوده ۱۲,۹۰۸,۳۰۰ تا ۱۲,۵۸۰,۵۰۰ تومان نوسان داشت و با افت ۳۱۴,۹۰۰ تومان (۲.۵ درصد) در قیمت ۱۲,۵۸۳,۹۰۰ تومان ایستاد.

عقب‌نشینی آبشده از قله اخیر

مثقال طلا (آبشده) امروز بین ۴۱,۹۳۵,۰۰۰ و ۴۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان حرکت کرد. با ثبت کاهش ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومانی (۲.۴۹ درصد)، نرخ پایانی آن ۴۰,۸۸۵,۰۰۰ تومان شد.

فشار فروش در بازار سکه

بازار سکه نیز امروز نتوانست رشد روز گذشته را حفظ کند و شاخص‌های آن مسیر نزولی گرفتند.

سکه امامی از سقف ۱۰۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان تا کف ۹۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان عقب نشست و با افت ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان (۳.۱۸ درصد) به ۹۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان رسید.

سکه بهار آزادی بین ۹۶,۵۱۰,۰۰۰ تا ۹۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان نوسان داشت و با کاهش ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان (۱.۲۹ درصد) روی نرخ ۹۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان بسته شد.

نیم‌سکه با حرکت از سقف ۵۴,۱۶۰,۰۰۰ به کف ۵۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان، در پایان ۶۰۰,۰۰۰ تومان پایین‌تر (۱.۱۳ درصد) ایستاد و به ۵۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان رسید.

ربع‌سکه که صبح به سقف ۳۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان رسیده بود، با افت ۸۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۵۱ درصد) روی ۳۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت.

سکه گرمی نیز از سقف ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد و با افت ۵۰۰,۰۰۰ تومان (۳.۱۲ درصد) در ۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان تثبیت شد.

کاهش امروز نرخ‌ها بیش از آنکه ناشی از تحولات جهانی طلا باشد، تحت‌تأثیر اصلاح نرخ ارز و کاهش هیجان خریداران پس از رشدهای اخیر رقم خورد. حضور قیمت اونس جهانی در سقف قیمتی و نبود محرک جدید در بازارهای بین‌المللی، دست سرمایه‌گذاران را برای معامله‌گری کوتاه‌مدت بسته‌تر کرد و فشار فروش را بر بازار طلا و سکه افزایش داد.