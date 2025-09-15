جهش داخلی در برابر سکون جهانی؛ هیجان‌ در بازار طلا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای ایران امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، شاهد رشد هم‌زمان تمام قطعات و مصنوعات طلا بود؛ رشدی که برخلاف ثبات قیمت جهانی اونس اتفاق افتاد و از نگاه بسیاری یک موج خرید هیجانی را تداعی می‌کند.

در شرایطی که اونس جهانی طلا پس از لمس سقف تاریخی ۳۶۷۵ دلار و ۲۰ سنت به ۳۶۴۲ دلار و ۴۰ سنت عقب‌نشینی کرده و امروز هم با تغییر جزئی به ۳۶۴۶ دلار رسیده، بازار داخلی مسیر صعودی خود را در تایم روزانه معاملات طی کرده است.

این تحرکات در داخل در حالی رخ داده که قیمت جهانی از ابتدای سال ۲۰۲۴ و از کف ۲۰۰۰ دلاری بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته و اکنون در محدوده سقف‌های تاریخی خود مانده است.

دلار غیررسمی نیز که در پایان سال ۱۴۰۳ مرز ۱۰۰ هزار تومان را لمس کرده و پس از اخبار مثبتی از مذاکرات به زیر ۸۰ هزار تومان بازگشته بود، با تشدید تنش‌ها و آغاز مکانیزم ماشه دوباره به بالای ۱۰۵ هزار تومان رسید، اما طی هفته گذشته تا محدوده ۹۷ هزار تومان پایین آمد.

امروز هم در پی اخبار سیاسی و برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه پیرامون جنگ افروی رژیم صهیونیستی، بار دیگر به ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان برگشته و نسبت به روز گذشته ۱,۶۰۰ تومان رشد داشته است.

این نشست که با محوریت واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و در نهایت اقدام نظامی به خاک قطر برگزار شده، نگرانی‌ها درباره مسیر بعدی بازارهای جهانی و منطقه‌ای را افزایش داده است.

در سایه این فضای پرالتهاب، قیمت داخلی طلا جهشی ۲.۸۵ درصدی را ثبت کرده؛ جهشی که در برابر ثبات اونس جهانی، شکاف قابل‌ملاحظه‌ای به جا گذاشته و پرسش‌هایی درباره پایداری این رشد ایجاد کرده است؛ آیا این بازگشت به سقف‌های ازدست‌رفته است یا صرفاً موجی کوتاه‌مدت پیش از ادامه روند نزولی؟

جزئیات تغییرات قیمتی امروز

طلای ۱۸ عیار امروز بین ۸,۴۲۴,۵۰۰ تا ۸,۶۸۶,۳۰۰ تومان معامله شد و با رشد ۲۳۹,۹۰۰ تومانی (۲.۸۵ درصدی) در بهای ۸,۶۶۵,۳۰۰ تومان ایستاد. این نرخ همچنان ۳۵۰,۷۰۰ تومان (۳.۹۰ درصدی) پایین‌تر از سقف قبلی ۹,۰۱۶,۰۰۰ تومان هفته گذشته است.

طلای ۲۴ عیار در بازه ۱۱,۲۳۲,۶۰۰ تا ۱۱,۵۸۱,۷۰۰ تومان نوسان داشت و با رشد ۳۱۹,۸۰۰ تومان (۲.۸۵ درصدی) به ۱۱,۵۵۳,۶۰۰ تومان رسید.

مثقال طلا (آبشده) بین ۳۷,۲۶۰,۰۰۰ تا ۳۷,۶۲۵,۰۰۰ تومان معامله شد و با افزایش ۱,۰۵۳,۰۰۰ تومان (۲.۸۹ درصدی) به ۳۷,۵۴۴,۰۰۰ تومان رسید.

کف امروز سکه امامی ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان و سقف روزانه دقیقاً نرخ پایانی ۹۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان بود. این سکه با رشد ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۳۱ درصدی) نسبت به دیروز، همچنان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۶.۰۸ درصدی) کمتر از سقف قبلی ۹۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان است.

سکه بهار آزادی امروز بین ۸۴,۳۷۰,۰۰۰ تا ۸۶,۶۱۰,۰۰۰ تومان معامله شد و با رشد ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان (۲.۱۴ درصدی) در نرخ ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد.

نیم‌سکه با کف ۴۷,۰۶۰,۰۰۰ و سقف ۴۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان، امروز ۹۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۹۲ درصدی) رشد کرد و به ۴۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان رسید. این نرخ هنوز ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۹.۸ درصدی) از سقف قبلی ۵۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان کمتر است.

ربع‌سکه بین ۲۷,۰۶۰,۰۰۰ تا ۲۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان نوسان داشت و با رشد ۶۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۲۳ درصدی) در نرخ ۲۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان ایستاد. این رقم ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۵.۳۵ درصدی) کمتر از سقف قبلی ۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان است.

سکه گرمی امروز در بازه ۱۵,۰۳۰,۰۰۰ تا ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان حرکت کرد و با افزایش ۱۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۶۷ درصدی) به سقف روزانه خود رسید.

بر اساس این گزارش و در حالی که بازار جهانی طلا تغییر محسوسی نداشت، رشد نزدیک به ۳ درصدی نرخ داخلی در برخی اقلام، نشانه روشنی از تأثیرگذاری دلار و فضای سیاسی بر بازار بود.

ناهمخوانی حرکت ۲ بازار داخلی و خارجی طلا از یک سو و رشد بیشتر طلا نسبت به رشد نرخ دلار، چهره‌ای هیجانی به خریدها داده و ریسک معاملات را بالا برده است.

سرمایه‌گذاران اکنون میان شناسایی سود یا ادامه نگهداری، بیش از هر زمان دیگر نیازمند مهار ترس و طمع خود هستند، چرا که هر ۲ محرک اصلی – اونس جهانی و دلار – در کوتاه مدت در محدوده‌های پرریسک و سقف‌های تاریخی قرار دارند.