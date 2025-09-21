  1. استانها
مددجویان بهزیستی در حوزه‌های مسکن و اشتغال توانمند می‌شوند

ساری - مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور بر افزایش انگیزه کارکنان و کاهش نابرابری در خدمات به مددجویان تأکید توانمندسازی مددجویان حوزه اشتغال مسکن را از برنامه‌های محوری بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم آریا بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید بهزیستی مازندران که در ساری برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع و مشکلات ساختاری سازمان گفت: کارکنان بهزیستی با حقوق و مزایای پایین به خدمات‌رسانی ادامه می‌دهند و زحمات آنها اغلب نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: سازمان بهزیستی به تنهایی نمی‌تواند خلأ خدمات سایر نهادها را جبران کند و گاهی مددجویان از خدمات عمومی محروم می‌شوند.

آریا به رشد مستمر مأموریت‌های سازمان اشاره و تأکید کرد: افزایش نابرابری اجتماعی میان جامعه تحت پوشش یکی از چالش‌های جدی است و برای ایجاد تحول در بهزیستی، تقویت انگیزه کارکنان و تجهیز امدادگران به امکانات ضروری است.

وی توانمندسازی مددجویان در حوزه‌های اشتغال، مسکن و مهارت‌آموزی را محور اصلی سیاست‌های سازمان دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان مازندران می‌تواند در برنامه‌های بهزیستی مورد استفاده قرار گیرد.

رقیه رحمانی، مدیرکل جدید بهزیستی استان، در آغاز مسئولیت خود گفت: تمرکز ما بر توسعه سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان و ارتقای دسترسی مردم به خدمات است و نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان است که برنامه‌های عملیاتی باید خروجی ملموس داشته باشد.

رحمانی ادامه داد: رسالت سازمان بهزیستی تنها حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر نیست و ارتقای کرامت انسانی و کیفیت زندگی جامعه هدف نیز از اولویت‌های ماست و با همکاری کارکنان، اهداف قابل تحقق خواهد بود.

