به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم آریا بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید بهزیستی مازندران که در ساری برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع و مشکلات ساختاری سازمان گفت: کارکنان بهزیستی با حقوق و مزایای پایین به خدمات‌رسانی ادامه می‌دهند و زحمات آنها اغلب نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: سازمان بهزیستی به تنهایی نمی‌تواند خلأ خدمات سایر نهادها را جبران کند و گاهی مددجویان از خدمات عمومی محروم می‌شوند.

آریا به رشد مستمر مأموریت‌های سازمان اشاره و تأکید کرد: افزایش نابرابری اجتماعی میان جامعه تحت پوشش یکی از چالش‌های جدی است و برای ایجاد تحول در بهزیستی، تقویت انگیزه کارکنان و تجهیز امدادگران به امکانات ضروری است.

وی توانمندسازی مددجویان در حوزه‌های اشتغال، مسکن و مهارت‌آموزی را محور اصلی سیاست‌های سازمان دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان مازندران می‌تواند در برنامه‌های بهزیستی مورد استفاده قرار گیرد.

رقیه رحمانی، مدیرکل جدید بهزیستی استان، در آغاز مسئولیت خود گفت: تمرکز ما بر توسعه سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان و ارتقای دسترسی مردم به خدمات است و نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان است که برنامه‌های عملیاتی باید خروجی ملموس داشته باشد.

رحمانی ادامه داد: رسالت سازمان بهزیستی تنها حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر نیست و ارتقای کرامت انسانی و کیفیت زندگی جامعه هدف نیز از اولویت‌های ماست و با همکاری کارکنان، اهداف قابل تحقق خواهد بود.