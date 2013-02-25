پرداخت مستمری مددجویان بهزیستی متمرکز شد/600 هزار کودک تحت پوشش بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نفریه ظهر دوشنبه در آئین معارفه مدیر کل بهزیستی استان سمنان در فرهنگسرای کومش سمنان ضمن اشاره به اینکه پرداخت مستمری مددجویان بهزیستی در کشور از یک ماه گذشته به صورت متمرکز انجام می شود، تصریح کرد: پرداخت همزمان و میزان مشترک پرداختی بزرگترین مزیت این روش است.

وی تقویت و افزایش میزان ارائه تسهیلات کارکنان بهزیستی استانهای کشور را از دیگر اقدامات جدید سازمان بهزیستی کشور برشمرد.

تعداد مراکز حمایت اجتماعی در کشور به 160 مرکز رسید

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه تعداد مراکز حمایت اجتماعی در کشور به 160 مرکز رسیده و تعداد مراجعین به این مراکز از دو تا سه هزار نفر به 25 هزار نفر افزایش یافته است، اظهار داشت: مرکز جمع‌آوری و نگهداری ما رشد محسوسی نداشته و با رشد اندک افزایش یافته است.

نفریه از وجود 16 هزار مهد کودک در کشور خبرداد و افزود: این مراکز 600 هزار کودک را تحت پوشش قرار می‌دهند که از این تعداد هفت هزار و 500 مهد کودک در روستاها قرار دارند.

وی همچنین به دفتر امور آسیب‌دیدگان این سازمان نیز اشاره داشت و گفت: بیشترین خدمت این دفتر مربوط به مسائل ثانویه است و برنامه اورژانس‌های اجتماعی شامل چهار بخش، از جمله موضوعات مورد توجه در این دفتر است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: 163 مرکز مداخله بحران در برنامه اورژانس‌های اجتماعی وجود دارد که آمار ورودی این مراکز بیش از 25 هزار نفر است و این تعداد یا در معرض آسیب بوده و یا آسیب دیده‌اند و تا به مرز توانمندی برسند در این مرکز نگهداری می‌شوند.

وی به خدمات سیار اورژانس‌های اجتماعی نیز اشاره و اعلام کرد: در کل کشور 198 خودرو سیار فعال است و 44 هزار مراجعه را به این خودروها داشته‌ایم.

نفریه به دیگر خدمات این سازمان اشاره کرد و گفت: اسکان موقت زنان، مراکز بازپروری و خانه‌های سلامت برای دختران فراری که به ترتیب دارای 31 ، 15 و 37 مرکز هستند از دیگر موضوعات مرتبط با این معاونت است.

اجرای برنامه های سند کاهش طلاق به عنوان یک سند جامع

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان برنامه های بهزیستی در زمینه کاهش میزان طلاق را در جامع مفید دانست و گفت: برنامه های سند کاهش طلاق در اداره بهزیستی استان سمنان در حال اجرا است که در صورت بررسی، می توان از آن به عنوان سند جامع استفاده شود.

علیرضا خلخالی با اشاره به اهمیت آموزش برای پیشگیری از طلاق توسط بهزیستی اظهار داشت: آموزش های پیش از ازدواج و آموزش های لازم برای سال های ابتدایی زندگی مشترک زوجین از سوی بهزیستی می تواند تاثیر مهمی بر کاهش طلاق داشته باشد.

نقش مهم بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی

وی با تاکید بر نقش مهم بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی و رسیدگی به امور مددجویان جامعه، خاطرنشان کرد: کار در بهزیستی سختی خاص خود را دارد و اگر عشق و انگیزه خدمت رسانی در کارکنان بهزیستی وجود نداشته باشد این امر مهم به انجام نمی رسد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان راه اندازی مراکز خدمات رسانی توسط کارکنان بازنشسته از خدمت بهزیستی را نشانه نیت خیرخواهانه و انگیزه بالای کارکنان آن دانست و افزود: استفاده از توان مردمی و مشارکت های عمومی می تواند بهزیستی را در ارائه خدمات بهتر و گسترده تر به مددجویان و افراد تحت پوشش موفق تر کند.

افزایش مراکز و کیفیت خدمات بهزیستی در استان سمنان

مدیر کل سابق بهزیستی استان سمنان نیز در این آئین از افزایش میزان ارائه خدمت به افراد تحت پوشش و راه اندازی مراکز بیشتر برای ارائه خدمات مربوط به بهزیستی در دو سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد مراکز و کیفیت خدمات بهزیستی در حوزه های مختلف به میزان بالایی افزایش یافته است.

امیر خراسانی افزود: افزایش تعداد کمپ های ترک اعتیاد در استان سمنان به شش مرکز، ارائه آموزش های مهارت زندگی به گروه های مختلف سنی، افزایش مرکز غربالگری به هشت مرکز و افزایش پایگاه های دائمی بینایی سنجی به پنج پایگاه از جمله این خدمات بوده است.

وی کسب رتبه اول کشور در ساخت مسکن برای مددجویان، ارتقای جایگاه دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی، تحقق بالای صددرصدی اشتغال و رشد 30 درصدی مشارکت های مردمی را از دیگر دستاوردهای اداره کل بهزیستی استان سمنان برشمرد.

خراسانی اظهار داشت: تدوین سند کاهش طلاق، با توجه به شرایط امروز جامعه، از مهترین برنامه های حوزه امور اجتماعی این اداره کل بوده است.

کمک های مردمی بهترین راهکار برای تحقق اهداف سازمان بهزیستی

حجت الاسلام علی پهلوان مدیر جدید اداره کل بهزیستی استان سمنان نیز در این مراسم استفاده از مشارکت و کمک های مردمی را بهترین راهکار برای تحقق اهداف بهزیستی دانست و اظهار داشت: با توجه به گسترش جامعه هدف بهزیستی و وظیفه این نهاد در ارتقای سطح کیفی زندگی افراد تحت پوشش در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استفاده از مشارکت مردمی در کنار جذب اعتبارات باید مدنظر باشد.

حجت الاسلام علی پهلوان مدیر کل بهزیستی استان سمنان شد

بنا بر این گزارش: حجت الاسلام علی پهلوان در حکمی از سوی همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان مدیر کل بهزیستی استان سمنان و مشاور رئیس بهزیستی کشور منصوب و از خدمات امیر خراسانی تقدیر شد.

امیر خراسانی به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب شد.