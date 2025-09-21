  1. استانها
توقیف ۱۲۷ خودروی سوخت کش با ۴۳۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بم

کرمان- فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالای فرماندهی انتظامی شهرستان بم طی ۶ ماه گذشته تعداد ۱۲۷ دستگاه خودروی سوخت کش را شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله عبدلی نسب، گفت: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالای فرماندهی انتظامی شهرستان بم با همکاری سایر واحدهای انتظامی و اجرای ۱۶ طرح، تعداد ۱۲۷ دستگاه خودرو را طی ۶ ماه گذشته شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها بیش از ۴۳۸ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی از جمله گازوئیل، بنزین و نفت سفید قاچاق کشف و ۱۱۱ نفر افراد سود جو دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بم گفت: طی ۶ ماه گذشته و با اجرای طرح برخورد با خودرو و موتورسواران متخلف، تعداد ۷۱۹ خودروی شوتی، تغییر وضعیت، بدون پلاک و تک پلاک و همچنین ۲۷۲ موتور سیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینک شدند.

