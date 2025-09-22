  1. جامعه
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از انبار شدن پودر کاکائوی قاچاق به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال در کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد: با انجام اقدامات فنی مأموران این پلیس مشخص شد که یک قاچاقچی کالا اقدام به انبار کردن مقادیری پودر کاکائوی خارجی قاچاق در انباری در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج کرده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی، تیمی از مأموران به محل اعزام و در بازرسی از محل مذکور مشاهده شد که ۴۸ هزار و ۶۷۵ کیلوگرم پودر کاکائوی قاچاق در محل انبار شده که هیچ کدام اسناد و مدارک گمرکی نداشتند.

وی تصریح کرد: متهم با اعتراف به جرم خود مبنی بر قاچاق محصولات مذکور، راهی دادسرا شد و این در حالی است که کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲۶۰ میلیارد ریال برآورده کرده اند.

سردار افشاری در پایان گفت: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید و از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

