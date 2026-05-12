کشف ۷ هزار میلیارد تومان انواع کالای قاچاق و احتکاری در کرمان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی سایر رده های انتظامی طی ایام اخیر و وقوع جنگ رمضان با تلاش مضاعفی برخورد با مخلان امنیت اقتصادی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا چندین انبار و محل نگهداری اقلام مختلف و کالاهای احتکاری شناسایی و با همکاری مسولان همیشه همراه قضایی مورد بازدید و بازرسی دقیق قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این عملیات ها بیش از ۴ هزار تن میلگرد، ۱۴۰۰ حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک و نیمه‌سنگین، ۱۰ تن برنج، ۱۲۱ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی احتکاری و ۷۲ هزار قلم اقلام دارویی در مرکز استان و شهرستان های همجوار به ارزش بالغ بر ۷ همت کشف و عاملان گرانفروشی، احتکار و نگهداری غیرمجاز این اقلام نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار موقوفه‌ئی، بر برخورد قاطع با هرگونه عامل مخل امنیت اقتصادی و ایراد زیان به حوزه بازار مانند احتکار، قاچاق کالا، نگهداری و عدم عرضه اقلام مورد نیاز مردم تاکید کرد.