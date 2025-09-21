پژوهشگاه علوم اعصاب سمنان مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کارن یحیایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها، از اخذ مجوز یک مرکز مهم پژوهشی در سمنان خبر داد و ابراز کرد پژوهشگاه علوم اعصاب به عنوان تنها پژوهشگاه شرق کشور، در سمنان مجوز گرفت.

وی با بیان اینکه این موفقیتی چشم گیر برای دانشگاه علوم پزشکی سمنان است، افزود: اقدامات تشخیصی، درمانی و تحقیقاتی در حوزه علوم اعصاب و روان یه رویکرد اصلی این مرکز خواهد بود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه این مرکز در بیمارستان کوثر سمنان راه اندازی می‌شود، ابراز کرد: راه اندازی این مرکز می‌تواند متخصصان خوبی را از سراسر کشور به سمنان بیاورد.

یحیایی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی سمنان برنامه‌های متنوعی را برگزار خواهد کرد، ادامه داد: شب علم و کنگره دیابت در سمنان به همت انجمن دیایت کشور رویدادهایی هستند که در سمنان میزبانی خواهند شد.

پژمان قرائیان رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این نشست ضمن بیان اینکه ۳۴ پایگاه اورژانس در مجموعه شهرهای تابعه دانشگاه به صورت شبانه روزی فعالیت دارد، گفت: پنج دستگاه آمبولانس امسال به داشته‌های اورژانس پیش بیمارستانی سمنان افزوده شد.

قرائیان از ثبت بیش از ۱۰۰ هزار تماس با اورژانس سمنان طی یکسال اخیر خبر داد و ابراز کرد: ۳۹ هزار تماس از این بین، به مأموریت اعزام اورژانس و آمبولانس‌ها انجامیده است یعنی به صورت میانگین اورژانس سمنان در یک سال گذشته هر ۱۲ دقیقه یک عملیات داشته است.