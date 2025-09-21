۱۵۰۰ کلاس درس به ظرفیت آموزشی هرمزگان افزوده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست شورای اداری استان که به میزبانی شهرستان رودان برگزار شد، گفت: فرصتی فراهم شد تا با همراهی مدیران استانی و شهرستانی، ظرفیت‌ها و مشکلات رودان را از نزدیک بررسی کنیم.

وی افزود: در جریان سفرهای شهرستانی، نشست‌هایی با حضور فعالان مردمی، دهیاران، شوراها و مدیران اجرایی برگزار می‌شود تا هم ظرفیت‌های محلی شناسایی و تقویت شود و هم برای رفع مشکلات موجود تصمیم‌گیری شود.

محمد آشوری با تأکید بر نقش کلیدی مردم و تشکل‌های مردمی در فرآیند توسعه و تعامل با دولت تصریح کرد: خدمت بی‌منت به مردم، همان‌گونه که در بیانات مقام معظم رهبری نیز آمده، باید سرلوحه کار همه مسئولان باشد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مردم شایسته بالاترین سطح خدمات هستند، اظهار کرد: باید در هر حوزه‌ای که خدمت‌رسانی انجام می‌شود، بهترین خدمات به مردم ارائه شود. خوشبختانه در سال‌های گذشته، در حوزه توسعه شهری و روستایی اقدامات خوبی انجام شده و دولت سیزدهم نیز با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی گام برمی‌دارد.

وی ادامه داد: در بخش روستایی، اقدامات زیربنایی و اساسی انجام شده که بخشی از کارنامه موفق نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. البته باید در کنار این دستاوردها، کاستی‌ها را نیز پذیرفت و با مدیریت جهادی برای جبران آن‌ها تلاش کرد.

آشوری با اشاره به نقش مؤثر مردم در پیشبرد طرح‌ها خاطرنشان کرد: اگر ضلع حاکمیت برای تقویت ضلع جامعه مدنی تلاش کند، با مشارکت مردم می‌توان پروژه‌ها را با سرعت و کیفیت بیشتری به انجام رساند.

وی از نهضت مدرسه‌سازی به عنوان یکی از نمونه‌های موفق همکاری دولت و مردم یاد کرد و گفت: تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان برای این نهضت جمع‌آوری شده که منجر به احداث ۱۵۰۰ کلاس درس خواهد شد. تا مهرماه نیز ۱۳۵ مدرسه جدید وارد چرخه آموزش خواهد شد.

استاندار هرمزگان همچنین به اقدامات حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز بالغ بر هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات بهداشتی هزینه شده است.

وی محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار را از اولویت‌های مهم استان دانست و افزود: مردم محور اصلی همه این اقدامات بوده‌اند و بدون مشارکت آنان، تحقق این اهداف ممکن نبود.

آشوری در پایان با اشاره به پیشرفت‌های آموزشی استان گفت: هرمزگان در حوزه عدالت آموزشی، رتبه اول کشور را کسب کرده و در شهرستان رودان نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما باید تلاش بیشتری انجام شود تا مردم این منطقه نیز از خدمات بیشتری بهره‌مند شوند.