به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسننژاد در سخنانی، اظهار داشت: اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به طور ۱۰۰ درصد جذب شد و دفاتر مالی سال ۱۴۰۳ بسته شد.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۳، گفت: شرکت آب منطقهای لرستان در سال ۱۴۰۳، اجرای ۲۶ طرح شامل ۵۲ پروژه را با اعتباری بالغ بر ۱۰,۳۰۰ میلیارد ریال مدیریت کرده است که از این مبلغ، ۹,۲۴۶ میلیارد ریال معادل ۹۰ درصد تخصیصیافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، افزود: از زحمات تمامی ذیمدخلان و ذینفعان، معاونین، ذیحسابان، مشاوران و پیمانکارانی که در احداث و اجرای طرحهای این شرکت نقش داشته و با تلاش شبانهروزی در پیشبرد طرحها کوشش کردهاند، قدردانی میکنم. امیدوارم با اتمام طرحها و تحویل آنها به بهرهبرداران، این اقدامات مایه خیروبرکت برای مردم باشد.
