۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

ایجاد کلونی‌های پرورش ماهی در قفس دریایی در بابلسر

بابلسر- سرپرست شیلات مازندران از آغاز طرح ایجاد کلونی‌های پرورش ماهی در قفس‌های دریایی در بندر صیادی بابلسر خبر داد.

نیما حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شیلات استان، جامعه صیادی و بخش خصوصی، اظهار داشت: اجرای این پروژه گامی مهم در راستای توسعه اقتصاد دریا محور و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریای خزر است.

وی افزود: با اجرای این طرح، بندر بابلسر به یکی از قطب‌های مهم پرورش ماهی کشور تبدیل شده و علاوه بر ارتقای تولید ملی آبزیان، زمینه اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاری جدید در حوزه شیلات و گردشگری دریامحور فراهم می‌شود.

حسین‌زاده تأکید کرد: این پروژه علاوه بر بهبود معیشت جامعه صیادی، الگویی ملی برای همگرایی توسعه شیلات و گردشگری خواهد بود.

