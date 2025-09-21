نیما حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شیلات استان، جامعه صیادی و بخش خصوصی، اظهار داشت: اجرای این پروژه گامی مهم در راستای توسعه اقتصاد دریا محور و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریای خزر است.

وی افزود: با اجرای این طرح، بندر بابلسر به یکی از قطب‌های مهم پرورش ماهی کشور تبدیل شده و علاوه بر ارتقای تولید ملی آبزیان، زمینه اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاری جدید در حوزه شیلات و گردشگری دریامحور فراهم می‌شود.

حسین‌زاده تأکید کرد: این پروژه علاوه بر بهبود معیشت جامعه صیادی، الگویی ملی برای همگرایی توسعه شیلات و گردشگری خواهد بود.