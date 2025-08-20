به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوایی سه شنبه شب در نشست حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر با تاکید بر اهمیت همکاری جمعی گفت: هم‌افزایی شیلات، اتحادیه و صیادان نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این عملیات دارد و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت ذخایر ژنتیکی، حفظ گونه‌های بومی و ارتقای اقتصاد صیادی کمک کند.

نیما حسن زاده سرپرست اداره‌کل شیلات مازندران نیز با اشاره به مشارکت فعال جامعه صیادی، تاکید کرد: صیادان با حضور در این طرح‌ها مسئولیت‌پذیری خود را در حفظ ذخایر خزر نشان می‌دهند.

وی اجرای این طرح‌ها را گامی مهم در حفاظت از گونه‌های بومی و بهبود معیشت صیادان دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی علاوه بر تأثیر زیست‌محیطی، به توسعه پایدار منطقه نیز کمک می‌کند.

این نشست با هدف تقویت ذخایر ژنتیکی کپور دریایی، حفاظت از گونه‌های بومی و ارتقای معیشت ساحل‌نشینان در منطقه برگزار شد و مورد استقبال جامعه صیادی قرار گرفت.