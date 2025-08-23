به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان گفت: این طرح‌ها شامل پروژه بهسازی و تکمیل بازوی غربی بندر صیادی کنگ به انضمام سر درب ورودی بندر صیادی کنگ با بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار، تکمیل و بهسازی مراکز تخلیه و اسکله‌های صیادی (ریگو، سوزا، مسن، شیب دراز، دوستکو، چاهو شرقی تمگز، دولاب، کووه ای) با اعتبار بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان، سه پروژه ایجادزیر ساخت و مزرعه پرورش میگوی ۵۹، ۶۰ و ۲۰ هکتاری با مجموع اعتبار ۱۶۶ میلیارد تومان و همچنین پروژه پرورش ماهی در قفس ۲۵۰ تنی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان که در مجموع این شش پروژه برای ۱۹۳ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کنند را شامل می‌شوند.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات شیلاتی استان، نقش بسزایی در رونق اقتصادی مناطق ساحلی و ارتقای سطح معیشت جامعه صیادی و آبزی‌پروران خواهد داشت.

مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: حمایت‌های همه‌جانبه سازمان شیلات ایران و استانداری هرمزگان در کنار تلاش‌های کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، زمینه‌ساز تحقق این اقدامات ارزشمند شده و بی‌تردید گامی مهم در جهت تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی و توسعه پایدار به شمار می‌رود.