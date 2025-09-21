  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

هواداران استقلال خواهان جدایی مدافع پراشتباه شدند

هواداران استقلال خواهان جدایی مدافع پراشتباه شدند

تماشاگران استقلال پس از تساوی این تیم مقابل پیکان خواهان جدایی مدافع پر اشتباه ملی‌پوش خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تساوی تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان در هفته چهارم با ناراحتی هواداران آبی پوش پایتخت که در ورزشگاه شهر قدس حضور داشتند همراه بود. آنها با سوت پایان مسابقه شعار «بازیکن بی غیرت» روبرو شدند.

همچنین هنگامی که عارف آقاسی قصد ورود به رختکن را داشت با درخواست هواداران استقلال برای جدایی از این تیم روبرو شد. اشتباه فردی مدافع ملی پوش استقلال باعث گل دوم کسری طاهری برای پیکان شد تا آبی پوشان به سختی بتوانند نتیجه بازی را به تساوی بکشند.

استقلال با این تساوی، ۵ امتیازی شد تا در رتبه هشتم جدول قرار بگیرد. پیکان هم از ۴ دیدار ابتدای فصل خود، ششمین امتیاز را دشت کرد.

کد خبر 6597170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها