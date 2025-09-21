گوهری: مجبور بودم وقت بازی با استقلال را بگیرم!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان تهران در حالی با تساوی ۲ - ۲- در هفته چهارم همراه بود که احمد گوهری نقش مؤثری در عدم پیروزی استقلال داشت. دروازه بان پیکان تهران در خصوص این دیدار گفت: بازی خوبی انجام دادیم. اگر اخراجی نمی‌دادیم می توانستیم استقلال را ببریم.

او درباره داوری این مسابقه تاکید کرد: درباره داوری هرگز صحبت نکرده و نمی‌کنم اما می‌توانست بهتر باشد.

گوهری در خصوص شعار هواداران استقلال علیه او به خاطر وقت کشی گفت: درباره این موضوع صحبتی ندارم واقعیتش همین بود که من باید زمان بازی را می‌گرفتم تا بازیکنان تیم، نفس بگیرند. ما آمدیم تا امتیاز بگیریم و نمی‌خواستیم بازنده باشیم.

گوهری درباره عملکرد درخشان خود در چارچوب دروازه پیکان تصریح کرد: این لطف فوتبالی هاست. با همه وجودم کار می‌کنم. تمرکز من همیشه بالاست و امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد.