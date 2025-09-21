انتقاد تماشاگران استقلال از مدافع تیم ملی؛ آمبولانس برای پیکان آمد!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اشتباه عارف آقاسی مدافع تیم فوتبال استقلال که منجر به دومین گل پیکان توسط کسری طاهری شد، کادرفنی استقلال محمدرضا آزادی را جای این بازیکن وارد زمین کرد.

هواداران استقلال وقتی که آقاسی قصد ترک زمین را داشت علیه او شعار دادند و این بازیکن هم مقابل هواداران دست زد اما صدای او از تلویزیون پخش شد که خطاب به هواداران عنوان کرد: «حق با شماست».

همچنین در جریان این بازی، سجاد جعفری بازیکن پیکان دچار مصدومیت شد و در دقایق پایانی نیمه دوم با حضور آمبولانس تحت مداوا قرار گرفت.