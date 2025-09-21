  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

انتقاد تماشاگران استقلال از مدافع تیم ملی؛ آمبولانس برای پیکان آمد!

انتقاد تماشاگران استقلال از مدافع تیم ملی؛ آمبولانس برای پیکان آمد!

بازی تیم های فوتبال استقلال و پیکان تحت تاثیر حضور آمبولانس برای درمان یک بازیکن همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اشتباه عارف آقاسی مدافع تیم فوتبال استقلال که منجر به دومین گل پیکان توسط کسری طاهری شد، کادرفنی استقلال محمدرضا آزادی را جای این بازیکن وارد زمین کرد.

هواداران استقلال وقتی که آقاسی قصد ترک زمین را داشت علیه او شعار دادند و این بازیکن هم مقابل هواداران دست زد اما صدای او از تلویزیون پخش شد که خطاب به هواداران عنوان کرد: «حق با شماست».

همچنین در جریان این بازی، سجاد جعفری بازیکن پیکان دچار مصدومیت شد و در دقایق پایانی نیمه دوم با حضور آمبولانس تحت مداوا قرار گرفت.

کد خبر 6597112
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها