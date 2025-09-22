خط دفاع استقلال فرو ریخت؛ ساپینتو دست به دامن بازیکنان غیرتخصصی؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر، روز یکشنبه ۳۰ شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم پیکان رفت. این مسابقه در حالی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت که پیکان از دقیقه ۲۵ و با اخراج میلاد باقری ۱۰ نفره به بازی ادامه داد اما شاگردان ریکاردو ساپینتو نتوانستند از این برتری عددی بهره ببرند و دو امتیاز حساس را از دست دادند.

در نیمه دوم و پس از اشتباه فاحش عارف آقاسی، کسری طاهری مهاجم پیکان در موقعیتی تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت و موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند. ساپینتو بلافاصله پس از این صحنه آقاسی را از زمین بیرون کشید. این اتفاق در پایان مسابقه واکنش تند هواداران استقلال را به دنبال داشت و آن‌ها با سر دادن شعارهایی خواستار جدایی آقاسی از تیم شدند.

شرایط خط دفاعی استقلال با این اشتباهات پیچیده‌تر شده است. آرمین سهرابیان به دلیل اظهارات جنجالی پس از دیدار با الوصل کنار گذاشته شده و عارف آقاسی نیز با تصمیم کادر فنی فعلاً جایی در ترکیب ندارد. از سوی دیگر، رستم آشورماتوف و عارف غلامی هنوز به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند و این مسئله دست ساپینتو را کاملاً بسته است.

با کنار رفتن دو مدافع اصلی به دلایل فنی و انضباطی و غیبت دو بازیکن دیگر به دلیل آسیب‌دیدگی، سرمربی پرتغالی آبی‌ها در آستانه دیدار با شمس آذر با بحرانی جدی در خط دفاعی مواجه است. او یا باید به استفاده از مدافعان جوان و کم‌تجربه اعتماد کند یا بازیکنان غیرتخصصی را در پست دفاعی به کار بگیرد. تصمیم ساپینتو در این زمینه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده استقلال در لیگ برتر داشته باشد.