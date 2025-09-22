به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. در حالی که استقلال از نظر آماری برتری محسوسی نسبت به حریف داشت، پیکان با استفاده از فرصت‌های محدود خود موفق شد یک امتیاز ارزشمند از این دیدار به دست آورد.

استقلال در این بازی ۲ گل به ثمر رساند و عدد ۲.۰۲ «امید گل» (xG) را ثبت کرد. شاگردان ساپینتو در مجموع ۲۶ شوت به سمت دروازه پیکان داشتند که ۱۱ مورد از آن‌ها در چارچوب قرار گرفت.

آبی‌پوشان ۱۳ خطا مرتکب شدند و ۳ کارت زرد دریافت کردند اما کارت قرمزی در کارنامه آن‌ها ثبت نشد. مالکیت توپ استقلال ۶۹.۶ درصد بود که نشان‌دهنده برتری مطلق در کنترل بازی است. این تیم ۵۱۶ پاس رد و بدل کرد که با دقت ۸۱.۸ درصدی همراه بود. موفقیت استقلال در نبردها نیز ۶۰.۴ درصد ارزیابی شد.

در سوی مقابل، پیکان نیز عملکردی متفاوت داشت. این تیم با وجود اینکه تنها ۳۰.۴ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت، موفق شد ۲ بار دروازه استقلال را باز کند و عدد ۰.۸۲ «امید گل» به ثبت برساند.

شاگردان سعید دقیقی در طول بازی ۸ شوت زدند که ۳ مورد آن در چارچوب قرار گرفت. این تیم ۱۶ خطا انجام داد و ۴ کارت زرد و یک کارت قرمز دریافت کرد. پیکان تنها ۱۸۴ پاس رد و بدل کرد که با دقت ۵۴.۳ درصدی همراه بود. موفقیت بازیکنان این تیم در نبردها ۳۹.۶ درصد گزارش شد.

با وجود برتری آماری استقلال در اکثر فاکتورها از جمله مالکیت توپ، تعداد پاس‌ها و دقت عملکرد، اشتباهات فردی و فرصت‌طلبی بازیکنان پیکان باعث شد تا بازی با نتیجه مساوی به پایان برسد. این تساوی برای استقلال که به دنبال بازگشت به جمع مدعیان بود، به منزله از دست رفتن دو امتیاز مهم تلقی می‌شود، در حالی که برای پیکان کسب امتیاز برابر یکی از مدعیان لیگ می‌تواند دستاوردی ارزشمند به حساب آید.