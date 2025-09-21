عبور از لحظات سخت با «آسانی»؛ استقلال زور بردن پیکان ۱۰ نفره را نداشت!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان در هفته چهارم بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که این بازی با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید. کسری طاهری (۲۲ و ۴۹) برای پیکان و یاسر آسانی (۶+۴۵ و ۷۵ - پنالتی) برای استقلال گل زدند.

تغییرات در ترکیب استقلال

ساپینتو که به خاطر شکست ۷ گله برابر الوصل تحت فشار انتقادات قرار داشت برای این بازی تغییراتی را در ترکیب ابتدایی تیمش به وجود آورد که مهمترین آن نیمکت‌نشین کردن آدان و میدان دادن به فرعباسی بود. ترکیب استقلال برای این دیدار عبارت بود از:

حبیب فرعباسی، ابوالفضل جلالی (۶۸- حسین گودرزی)، عارف آقاسی (۵۰- محمدرضا آزادی)، روزبه چشمی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی (۶۸- امیرمحمد رزاقی نیا)، علیرضا کوشکی (۹۰+۱: موسی جنپو) و داکنز نازون (۶۸- سعید سحرخیزان).

ترکیب پیکان

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری (۴۶- محمدعلی فرامرزی)، فرید امیری، افشین صادقی (۳۱- منصور باقری)، فراز امامعلی (۸۴- امید فهمی)، محسن آذرباد (۸۴- عرفان جمشیدی) و کسری طاهری.

پیکان تیم برتر دقایق ابتدایی

سفیدپوشان پیکان شروع بهتری نسبت به استقلال داشتند و در ۲۰ دقیقه ابتدایی چندین بار دروازه فرعباسی را تهدید کردند و یک بار هم توپ را به تیر دروازه زدند تا هواداران و کادر فنی تیم آبی نگران ادامه بازی باشند.

پیکان به حقش رسید

شاگردان سعید دقیقی که از ابتدای بازی توپ و میدان را در اختیار داشتند و خط دفاع استقلال را تحت فشار زیاد قرار دادند در دقیقه ۲۲ در یکی از حملات خود توسط کسری طاهری به گل برتری رسیدند. این گل در شرایطی رقم خورد که پیکانی‌ها توپ را در اطراف محوطه جریمه استقلال چند بار به گردش در آوردند و در نهایت پس رو به عقب به طاهری با ضربه زمینی او به گل پیکان تبدیل شد.

اخراج ناامیدکننده در بدترین زمان

در حالی که پیکانی‌ها سرمست از گل اول بودند و سعی می‌کردند بعد از این گل بازی را آرام کنند، در دقیقه ۲۶ خطای شدید میلاد باقری روی منیر الحدادی در بازبینی صحنه با کارت قرمز مستقیم بیژن حیدری همراه شد تا شاگردان دقیقی در بدترین زمان ممکن ۱۰ نفره شوند و ادامه بازی تحت فشار حملات استقلال قرار بگیرند.

افزایش فشار حملات استقلال و مقاومت پیکان

شاگردان ساپینتو که سرمربی خود را همچنان به دلیل محرومیت روی نیمکت ندارند، بعد از اینکه حریف یک بازیکنش را از دست داد فشار حملات خود را چند برابر کردند و در زمین پیکان خیمه زدند اما دفاع متمرکز پیکان و مقاومتی که خط دفاع بدون اشتباه این تیم داشت اجازه نداد دروازه باز شود. احمد گوهری در وقت اضافه نیمه اول دو بار ضربات محکم کوشکی و احمدی را دفع کرد.

آسانی شرایط سخت را آسان کرد

در حالی که بازی به وقت‌های اضافه نیمه اول وارد شده بود، فشار حملات استقلال از چپ و راست روی دروازه پیکان ادامه داشت تا اینکه بالاخره یاسر آسانی در ششمین دقیقه وقت اضافه با نفوذ از جناح چپ درون محوطه جریمه و ضربه فنی در زاویه مخالف مقاومت پیکان و گوهری را شکست تا نیمه اول با تساوی یک به یک خاتمه پیدا کند.

اشتباه عجیب مدافع ملی پوش و گل دوم پیکان

در شرایطی که استقلال برای رسیدن به گل دوم وارد زمین شده بود و انگیزه بالایی داشت تا فشار روی دروازه پیکان را ادامه دهد، عارف آقاسی که به واسطه عملکردش در دیدار با الوصل به شدت مورد انتقاد هواداران قرار گرفته بود، با پاس در عرض اشتباه کسری طاهری مهاجم پیکان را صاحب توپ کرد و او در موقعیتی تک به تک پس از عبور از گلر با ضربه‌ای زمینی گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

دیواری به نام گوهری

بعد از این گل استقلال بازهم از چپ و راست روی دروازه پیکان حمله کرد و موقعیت‌های زیادی خلق کرد اما احمد گوهری دروازه بان سفیدپوشان مقابل آنها ایستاد و چندین شوت بازیکنان حریف را مهار کرد و اجازه نداد دروازه‌اش باز شود.

پنالتی به داد استقلال رسید

در دقیقه ۷۵ توپ درون محوطه جریمه پیکان روی سینه روزبه چشمی فرود آمد اما استپ این بازیکن از بدنش فاصله گرفت و از خوش شانسی به دست مدافع پیکان برخورد کرد که حیدری در بازبینی صحنه رأی به پنالتی داد و یاسر آسانی در دقیقه ۸۰ این ضربه را برخلاف حرکت احمد گوهری به گل دوم تیمش تبدیل کرد تا کار دو تیم با تساوی ادامه پیدا کند.

زور استقلال به پیکان ۱۰ نفره نرسید

شاگردان ساپینتو با اینکه در دیدار برابر پیکان تیم برتر میدان بودند و موقعیت‌های زیادی برای رسیدن به گل خلق کردند اما دفاع خوب حریف و درخشش احمد گوهری درون دروازه به آنها اجازه نداد به پیروزی برسند. با این حال استقلال نتوانست برابر تیمی که بیش از یک ساعت ۱۰ نفره بود به پیروزی برسد تا دو امتیاز را از دست بدهد و همچنان تحت فشار انتقادات هواداران قرار داشته باشد.