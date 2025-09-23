به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افرادی که مقادیر زیادی جایگزینهای قند کمکالری و بدون کالری مصرف میکنند، به نظر میرسد که سریعتر دچار کاهش مهارتهای تفکر و حافظه میشوند.
نتایج نشان داد که کاهش این میزان در آنها ۶۲٪ سریعتر از افرادی است که کمترین مقدار را مصرف میکنند- معادل حدود ۱.۶ سال افزایش سن مغز.
محققان دریافتند که این ارتباط در افراد میانسال و افراد مبتلا به دیابت حتی قویتر بود.
دکتر «کلودیا کیمی سوئموتو»، محقق ارشد و استادیار طب سالمندان در دانشگاه سائوپائولو در برزیل، در یک بیانیه خبری گفت: «شیرینکنندههای کمکالری و بدون کالری اغلب به عنوان جایگزینی سالم برای قند در نظر گرفته میشوند. با این حال، یافتههای ما نشان میدهد که برخی از شیرینکنندهها ممکن است به مرور زمان اثرات منفی بر سلامت مغز داشته باشند.»
برای این مطالعه، محققان سلامت نزدیک به ۱۲۸۰۰ بزرگسال در برزیل را پیگیری کردند. میانگین سنی آنها ۵۲ سال بود و به طور متوسط هشت سال تحت نظر بودند.
شرکتکنندگان در ابتدای مطالعه پرسشنامههای رژیم غذایی را تکمیل کردند که به محققان اجازه داد میزان مصرف آسپارتام، ساخارین، آسهسولفام-K، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول و تاگاتوز آنها را تخمین بزنند.
این مطالعه استفاده از سوکرالوز را پیگیری نکرده است.
برخی از این شیرینکنندهها برای طعم دادن به نوشیدنیها، دسرها و غذاهای فوق فرآوری شده استفاده میشود.
تیم تحقیقات، شرکتکنندگان را بر اساس میزان کل جایگزینهای قند مصرفی به سه گروه تقسیم کردند. سپس این میزان مصرف را با عملکرد شرکتکنندگان در آزمونهای حافظه، زبان و مهارتهای تفکر مقایسه کردند.
نتایج نشان داد افرادی که شیرینکنندههای مصنوعی بیشتری مصرف میکردند، با افزایش سن، روند زوال تفکر و حافظه سریعتری داشتند، حتی اگر در گروه مصرف متوسط قرار میگرفتند.
محققان گفتند افرادی که مقادیر متوسطی از جایگزینهای قند مصرف میکردند، ۳۵ درصد سریعتر از گروه کممصرف، دچار زوال مغزی شدند که معادل حدود ۱.۳ سال افزایش سن است.
محققان گفتند که به طور جداگانه، آسپارتام، ساخارین، آسهسولفام-k، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول همگی با کاهش سریعتر شناخت کلی، به ویژه در حافظه، مرتبط بودند. فقط شیرینکننده تاگاتوز با زوال شناختی مرتبط نبود.
نتایج نشان داد که افراد زیر ۶۰ سال که بیشترین مقدار شیرینکنندهها را مصرف میکردند، کاهش سریعتری در مهارتهای زبانی و قدرت کلی مغز نشان دادند. هیچ ارتباطی بین افراد ۶۰ سال یا بالاتر یافت نشد.
محققان همچنین دریافتند که ارتباط با زوال سریعتر مغز در افراد مبتلا به دیابت قویتر است.
سوئموتو گفت: «در حالی که ما ارتباط با زوال شناختی برای افراد میانسال مبتلا به دیابت و بدون آن پیدا کردیم، افراد مبتلا به دیابت بیشتر احتمال دارد از شیرینکنندههای مصنوعی به عنوان جایگزین قند استفاده کنند.»
محققان حدس زدند که این شیرینکنندهها ممکن است در بدن به مواد شیمیایی تجزیه شوند که برای مغز سمی هستند یا التهاب بیشتری ایجاد میکنند.
سوئموتو گفت: «برای تأیید یافتههای ما و بررسی اینکه آیا سایر جایگزینهای شکر تصفیهشده، مانند سس سیب، عسل، شربت افرا یا شکر نارگیل، میتوانند جایگزینهای مؤثری باشند، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.»
نظر شما