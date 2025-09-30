اعلام روز شمار هفته ملی سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، همزمان با فرارسیدن روز جهانی سالمند (اول اکتبر برابر با ۹ مهرماه) و در راستای اسناد بالادستی، هفته ملی سالمندان از ۸ تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ با شعار «حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام های محله محور» در سطح ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود.

برنامه‌های امسال با هدف ارتقای کیفیت زندگی، سلامت جسمی و روانی، تکریم و مشارکت اجتماعی سالمندان طراحی شده و در سه محور اصلی شامل آموزش و آگاهی‌بخشی، تکریم و مشارکت اجتماعی و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان اجرا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، روزشمار هفته ملی سالمندان به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۸ مهر: سالمند و منزلت اجتماعی

چهارشنبه ۹ مهر: سالمند و سلامت جسمی

پنج‌شنبه ۱۰ مهر: سالمند و سلامت روان

جمعه ۱۱ مهر: سالمند و خانواده

شنبه ۱۲ مهر: سالمند و مشارکت اجتماعی

یکشنبه ۱۳ مهر: سالمند و حمایت اجتماعی

دوشنبه ۱۴ مهر: سالمند، معنویت و امید به زندگی

در این هفته، مجموعه‌ای از برنامه‌ها از جمله برگزاری وبینارها و کارگاه‌های آموزشی، تولید پوستر و رسانه‌های آموزشی، اجرای کمپین‌های رسانه‌ای، جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی سبک، دیدار با سالمندان موفق و برپایی ایستگاه‌های سلامت برای ارائه خدمات رایگان پزشکی و مشاوره‌ای به اجرا گذاشته می‌شود.

این اقدامات در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه هفتم پیشرفت کشور و اهداف سند ملی سالمندان و با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد.