مصرف عسل در دوران بارداری خطری برای جنین ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به برخی باورهای نادرست مبنی اینکه مصرف عسل در دوران بارداری جنین را لال میکند و یا موجب سقط جنین میشود پاسخ داد.
برخی باورهای نادرست در جامعه، مصرف عسل در دوران بارداری را عامل ایجاد اختلال در جنین، سقط یا لال شدن نوزاد میدانند؛ در حالی که تحقیقات علمی نشان میدهد مصرف عسل در مقادیر محدود و توصیهشده توسط متخصص تغذیه، نه تنها خطری برای مادر و جنین ندارد، بلکه میتواند به عنوان یک ماده غذایی سالم مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال باید توجه داشت که عسل در گروه قندهای ساده قرار دارد و مصرف بیش از اندازه آن میتواند منجر به چاقی و اضافه وزن شود و در نتیجه زمینه ابتلا به بیماریهای مزمن را فراهم سازد.
بنابراین تأکید میشود مادران باردار باید در مصرف عسل و سایر مواد غذایی شیرین تعادل را رعایت کرده و از مصرف بیرویه آنها پرهیز کنند.
نظر شما