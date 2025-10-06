تغذیه سالم، کلید طلایی سلامتی در دوران سالمندی

آزیتا حکمتدوست، متخصص تغذیه و استاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب در سنین بالا و سالمندی گفت: در دوران سالمندی، احساس گرسنگی و تشنگی کاهش پیدا میکند، بنابراین خانوادهها باید توجه ویژهای به دریافت مایعات و وعدههای غذایی سالمندان داشته باشند.
وی افزود: سالمندان بهتر است از صبح، یک قمقمه حاوی حدود دو لیتر آب کنار خود داشته باشند و در طول روز کمکم مصرف کنند و برای تنوع و کمک به بهبود عملکرد گوارش، میتوان مقدار کمی تخم شربتی به آب افزود تا از بروز یبوست نیز پیشگیری شود.
حکمتدوست در ادامه با تأکید بر اهمیت سادگی در وعدههای غذایی سالمندان گفت: با توجه به اینکه بسیاری از سالمندان حوصله یا توان پختوپز طولانی ندارند، توصیه میشود از غذاهای ساده و سبک مانند نان و پنیر، نان و ماست یا سوپهای آماده و غنیشده که ارزش غذایی مناسبی دارند، استفاده کنند. البته بهتر است نوع محصول و میزان مصرف آن با نظر مشاور تغذیه انتخاب شود.
نوشیدن آب؛ کلید پیشگیری از کمآبی و یبوست
این متخصص تغذیه ادامه داد: 7مراقبان سالمندان باید در طول روز به دفعات مختلف، خوردن و آشامیدن را به آنها یادآوری کنند تا از افت انرژی و کمآبی بدن پیشگیری شود و همچنین، سالمندان باید از تمام گروههای غذایی شامل لبنیات، غلات کامل، میوه و سبزیجات تازه، منابع پروتئین و چربیهای مفید بهره ببرند تا بدنشان عملکرد طبیعی خود را حفظ کند.
وی در پایان تأکید کرد: تغذیه صحیح، کلید طلایی برای افزایش کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماریها در دوران سالمندی است.
